Ο Βασίλης Τολιόπουλος οδήγησε την Εθνική στη νίκη επί του Μαυροβουνίου και, παράλληλα, σημείωσε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με το εθνόσημο.

Η Εθνική Ανδρών πέρασε νικηφόρα από το Moraca Sports Centre, επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 65-79 για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η ελληνική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της κατάταξης στον β' όμιλο των προκριματικών, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν κομβικός για την Ελλάδα, πετυχαίνοντας double-double με 27 πόντους και 10 ασίστ. Μάλιστα, οι 27 πόντοι συνιστούν ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με την Εθνική!

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν οι 26 πόντοι, τους οποίους σημείωσε σε δύο περιπτώσεις: απέναντι στην Ολλανδία (26/2/2024) και κόντρα στην Τσεχία (21/2/2025), στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2025.

Ο Τολιόπουλος κόντρα στο Μαυροβούνιο

27 πόντοι

10/18 σουτ εντός πεδιάς

3/5 δίποντα

7/13 τρίποντα

10 ασίστ

5 ριμπάουντ

34 EFF

σε 29:48