Εθνική Ανδρών: Ο Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα!
Η Εθνική Ανδρών πέρασε νικηφόρα από το Moraca Sports Centre, επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 65-79 για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.
Η ελληνική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της κατάταξης στον β' όμιλο των προκριματικών, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν κομβικός για την Ελλάδα, πετυχαίνοντας double-double με 27 πόντους και 10 ασίστ. Μάλιστα, οι 27 πόντοι συνιστούν ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με την Εθνική!
Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν οι 26 πόντοι, τους οποίους σημείωσε σε δύο περιπτώσεις: απέναντι στην Ολλανδία (26/2/2024) και κόντρα στην Τσεχία (21/2/2025), στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2025.
Ο Τολιόπουλος κόντρα στο Μαυροβούνιο
- 27 πόντοι
- 10/18 σουτ εντός πεδιάς
- 3/5 δίποντα
- 7/13 τρίποντα
- 10 ασίστ
- 5 ριμπάουντ
- 34 EFF
σε 29:48
