Πότε παίζει ξανά η Εθνική και το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του FIBA World Cup 2027

Η Εθνική Ανδρών βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 στον β' όμιλο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, πριν από τους δύο αγώνες του Ιουλίου.

Η Εθνική Ανδρών επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, μετά το 65-79 επί του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα.

Η ελληνική ομάδα πέρασε νικηφόρα από το Moraca Sports Centre και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος σημείωσε double-double με 27 πόντους και 10 ασίστ. Παράλληλα, έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με το εθνόσημο.

Η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στην κορυφή της κατάταξης στον β' όμιλο των προκριματικών και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον πρώτο γύρο τον Ιούλιο, αντιμετωπίζοντας διαδοχικά τη Ρουμανία (2/7, εκτός) και την Πορτογαλία (5/7, εντός).

Η κατάταξη στον όμιλο της Ελλάδας

Ελλάδα 3-1 Πορτογαλία 2-2 Μαυροβούνιο 2-2 Ρουμανία 1-3

Το σύστημα των προκριματικών

Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών προκρίνονται οι πρώτες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο. Εκεί θα σχηματιστούν τέσσερις νέοι όμιλοι των έξι ομάδων οι οποίες θα μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους. Από αυτούς τους τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων οι οποίοι θα προκύψουν στη συνέχεια, την πρόκριση για το FIBA World Cup 2027 του Κατάρ θα πάρουν οι τρεις από κάθε όμιλο.

Ο όμιλος της Ελλάδας θα διασταυρωθεί στην επόμενη φάση με τον α' όμιλο, εκεί όπου συμμετέχουν η Ισπανία (3-0), η Γεωργία (2-2), η Ουκρανία (2-1), και η Δανία (0-4). Δηλαδή, εφόσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία και τη Γεωργία που έχουν ήδη περάσει στη β' φάση των προκριματικών, αλλά και ακόμα μια ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη τριάδα.