Η Εθνική ομάδα με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει «όργια» επιτυγχάνοντας ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους και 10 ασίστ κυριάρχησε απόλυτα (79-65) του Μαυροβουνίου επιστρέφοντας στην κορυφή του Group Β.

Με μυθική εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου η Εθνική ομάδα πέρασε με άνεση (79-65) από το Μαυροβούνιο και την Ποντγκόριτσα παίρνοντας ρεβάνς για την ήττα στη Sunel Arena και επέστρεψε στην κορυφή του Group Β των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο διεθνής γκαρντ ήταν συγκλονιστικός επιτυγχάνοντας ρεκόρ καριέρας (είχε 26 πόντους με Ολλανδία και Τσεχία στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025) με την «επίσημη αγαπημένη» με 27 πόντους και 10 ασίστ, ενώ πήρε και 5 ριμπάουντ σε 29:48 λεπτά συμμετοχής. Σπουδαία δουλειά έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην άμυνα, ενώ είχε και 8 πόντους.



Μαυροβούνιο-Ελλάδα: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους Πέταρ Πόποβιτς και Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς οι γηπεδούχοι είχαν ένα ισχνό προβάδισμα (8-7 στο 3’), ωστόσο η εκτελεστική δεινότητα του Βασίλη Τολιόπουλου που ξεκίνησε τον αγώνα με 5/5 σουτ εντός παιδιάς (3/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα) έβαλε την Εθνική ομάδα σε θέση... οδηγού (8-15 στο 4’). Το Μαυροβούνιο πήγαινε στο επιθετικό ριμπάουντ και με τον Ντίνο Ράντονσιτς να σκοράρει από τα 6.75 μπόρεσαν να μειώσουν (21-25 στο 12’).

Η άμυνα της ελληνικής ομάδας ήταν συμπαγής (πολύ σημαντική η δουλειά του Κώστα Αντετοκούνμπο) και οδήγησε πολλές φορές τους γηπεδούχους σε αδιέξοδες επιθέσεις, όπου έμενε η μπάλα στα χέρια τους, είτε έπρεπε να σουτάρουν από τα δέκα μέτρα! Στη συνέχεια τα τρία συνεχόμενα τρίποντα του Βασίλη Τολιόπουλου «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +14 (25-39 στο 16.30’’) για την Εθνική Ελλάδας «παγώνοντας» τους Μαυροβούνιους στις εξέδρες.

Η χαλαρότητα στα τελευταία δυο λεπτά της αναμέτρησης και μεγάλα σουτ των γηπεδούχων επέτρεψαν στο Μαυροβούνιο να μειώσει στους 9 πόντους (35-44 στο 20’) με τον Ιγκόρ Ντρόμπνιακ.

Τα 9 επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων ήταν εκείνα που επέτρεψαν να μαζέψει τη διαφορά απέναντι στην Ελλάδα που σουτάρει με 47.37% στα τρίποντα (9/19) στο πρώτο 20λεπτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική ομάδα με εξαιρετική άμυνα και πολύ καλές επιθέσεις ανέβασε τη διαφορά στο +17 (35-52 στο 24'), ωστόσο σταδιακά οι επιδόσεις από τα 6.75 «χάλασαν» και το ποσοστό του ημιχρόνου πήγε.. περίπατο. Με 1/9 τρίποντα στο τρίτο 10λεπτο και κακές επιλογές το Μαυροβούνιο «ροκάνισε» τη διαφορά και με τον Ιγκόρ Ντρόμπνιακ να σκοράρει έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο στο -4 (53-57 στο 30') με τους γηπεδούχους να έχουν 17 ελεύθερες βολές έναντι 8 της ελληνικής ομάδας.

Στην τελευταία περίοδο με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει φτάσει στα 7/11 τρίποντα η Ελλάδα ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +14 (53-67 στο 34'), ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο παραδίδει μαθήματα υποδειγματικής άμυνας απέναντι σε περιφερειακούς και ψηλούς. Το Μαυροβούνιο προσπαθούσε να αντιδράσει, αλλά η καλή άμυνα των παικτών του Βασίλη Σπανούλη, αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της «επίσημης αγαπημένης» (62-74 στο 37') που πήρε τη ρεβάνς για την ήττα στη Sunel Arena.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79.

Ο MVP: Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε μυθική εμφάνιση με 27 πόντους (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 29:48 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντίνο Ράντονσιτς είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 20:15 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα μισά τρίποντα (7/13) της Εθνικής ομάδας από τα 14/37 (37.84%) πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Montenegro FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 Aleksa Ilic 20:48 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 2 0 0 1 3 7 3 Masan Vrbica 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Derek Needham * 15:28 8 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33.33% 1/1 100% 0 1 1 1 1 5 0 0 -17 3 6 Danilo Ivanovic 12:41 2 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 2/2 100% 1 0 1 4 3 0 0 0 11 2 8 Emir Hadzibegovic * 27:13 5 2/6 33.33% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 5 6 1 1 2 0 1 -20 7 13 Zoran Vuceljic 12:27 0 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 -15 -6 17 Djordje Jovanovic * 29:38 10 2/5 40% 0/1 0% 2/4 50% 4/4 100% 1 3 4 0 0 1 0 0 -1 10 19 Balsa Zivanovic 05:37 2 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 0 22 Zoran Nikolic * 17:07 4 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 1 0 -15 8 30 Igor Drobnjak 30:52 14 3/14 21.43% 2/10 20% 1/4 25% 7/8 87.5% 1 5 6 2 4 4 1 0 -11 7 88 Petar Popovic * 07:54 5 1/3 33.33% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 2 1 0 0 0 -5 5 24 Dino Radoncic 20:15 13 5/7 71.43% 2/4 50% 3/3 100% 0/0 0% 1 4 5 0 3 2 2 0 1 16 Team/Coaches 5 4 9 0 1 0 0 0 TOTAL 200 65 19/57 33.33% 10/30 33.33% 9/27 33.33% 18/19 94.74% 15 26 41 11 17 17 4 2