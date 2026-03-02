Μαυροβούνιο-Ελλάδα 65-79: Με φανταστικό Τολιόπουλο επέστρεψε στην κορυφή

Γιάννης Πάλλας
Ο Τολιόπουλος

Η Εθνική ομάδα με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει «όργια» επιτυγχάνοντας ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους και 10 ασίστ κυριάρχησε απόλυτα (79-65) του Μαυροβουνίου επιστρέφοντας στην κορυφή του Group Β.

Με μυθική εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου η Εθνική ομάδα πέρασε με άνεση (79-65) από το Μαυροβούνιο και την Ποντγκόριτσα παίρνοντας ρεβάνς για την ήττα στη Sunel Arena και επέστρεψε στην κορυφή του Group Β των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο διεθνής γκαρντ ήταν συγκλονιστικός επιτυγχάνοντας ρεκόρ καριέρας (είχε 26 πόντους με Ολλανδία και Τσεχία στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025) με την «επίσημη αγαπημένη» με 27 πόντους και 10 ασίστ, ενώ πήρε και 5 ριμπάουντ σε 29:48 λεπτά συμμετοχής. Σπουδαία δουλειά έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην άμυνα, ενώ είχε και 8 πόντους.


Μαυροβούνιο-Ελλάδα: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους Πέταρ Πόποβιτς και Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς οι γηπεδούχοι είχαν ένα ισχνό προβάδισμα (8-7 στο 3’), ωστόσο η εκτελεστική δεινότητα του Βασίλη Τολιόπουλου που ξεκίνησε τον αγώνα με 5/5 σουτ εντός παιδιάς (3/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα) έβαλε την Εθνική ομάδα σε θέση... οδηγού (8-15 στο 4’). Το Μαυροβούνιο πήγαινε στο επιθετικό ριμπάουντ και με τον Ντίνο Ράντονσιτς να σκοράρει από τα 6.75 μπόρεσαν να μειώσουν (21-25 στο 12’).

Η άμυνα της ελληνικής ομάδας ήταν συμπαγής (πολύ σημαντική η δουλειά του Κώστα Αντετοκούνμπο) και οδήγησε πολλές φορές τους γηπεδούχους σε αδιέξοδες επιθέσεις, όπου έμενε η μπάλα στα χέρια τους, είτε έπρεπε να σουτάρουν από τα δέκα μέτρα! Στη συνέχεια τα τρία συνεχόμενα τρίποντα του Βασίλη Τολιόπουλου «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +14 (25-39 στο 16.30’’) για την Εθνική Ελλάδας «παγώνοντας» τους Μαυροβούνιους στις εξέδρες.

Η χαλαρότητα στα τελευταία δυο λεπτά της αναμέτρησης και μεγάλα σουτ των γηπεδούχων επέτρεψαν στο Μαυροβούνιο να μειώσει στους 9 πόντους (35-44 στο 20’) με τον Ιγκόρ Ντρόμπνιακ.

 

Τα 9 επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων ήταν εκείνα που επέτρεψαν να μαζέψει τη διαφορά απέναντι στην Ελλάδα που σουτάρει με 47.37% στα τρίποντα (9/19) στο πρώτο 20λεπτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική ομάδα με εξαιρετική άμυνα και πολύ καλές επιθέσεις ανέβασε τη διαφορά στο +17 (35-52 στο 24'), ωστόσο σταδιακά οι επιδόσεις από τα 6.75 «χάλασαν» και το ποσοστό του ημιχρόνου πήγε.. περίπατο. Με 1/9 τρίποντα στο τρίτο 10λεπτο και κακές επιλογές το Μαυροβούνιο «ροκάνισε» τη διαφορά και με τον Ιγκόρ Ντρόμπνιακ να σκοράρει έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο στο -4 (53-57 στο 30') με τους γηπεδούχους να έχουν 17 ελεύθερες βολές έναντι 8 της ελληνικής ομάδας.

Στην τελευταία περίοδο με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει φτάσει στα 7/11 τρίποντα η Ελλάδα ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +14 (53-67 στο 34'), ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο παραδίδει μαθήματα υποδειγματικής άμυνας απέναντι σε περιφερειακούς και ψηλούς. Το Μαυροβούνιο προσπαθούσε να αντιδράσει, αλλά η καλή άμυνα των παικτών του Βασίλη Σπανούλη, αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της «επίσημης αγαπημένης» (62-74 στο 37') που πήρε τη ρεβάνς για την ήττα στη Sunel Arena.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79.

Ο MVP: Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε μυθική εμφάνιση με 27 πόντους (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 29:48 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντίνο Ράντονσιτς είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 20:15 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα μισά τρίποντα (7/13) της Εθνικής ομάδας από τα 14/37 (37.84%) πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

MontenegroFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Aleksa Ilic20:4821/250%1/250%0/00%0/00%2350200137
3Masan Vrbica00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5Derek Needham *15:2883/560%2/2100%1/333.33%1/1100%01111500-173
6Danilo Ivanovic12:4120/50%0/00%0/50%2/2100%10143000112
8Emir Hadzibegovic *27:1352/633.33%1/250%1/425%0/00%15611201-207
13Zoran Vuceljic12:2700/40%0/30%0/10%0/00%00001200-15-6
17Djordje Jovanovic *29:38102/540%0/10%2/450%4/4100%13400100-110
19Balsa Zivanovic05:3720/30%0/20%0/10%2/2100%10101000-10
22Zoran Nikolic *17:0742/366.67%2/366.67%0/00%0/00%21310010-158
30Igor Drobnjak30:52143/1421.43%2/1020%1/425%7/887.5%15624410-117
88Petar Popovic *07:5451/333.33%0/10%1/250%2/2100%00021000-55
24Dino Radoncic20:15135/771.43%2/450%3/3100%0/00%14503220116
Team/Coaches54901000
TOTAL2006519/5733.33%10/3033.33%9/2733.33%18/1994.74%15264111171742

GreeceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Giannoulis Larentzakis22:3062/540%0/00%2/540%0/00%13401220147
6Dimitris Moraitis *16:4093/650%0/10%3/560%0/00%00002010-17
7Vasileios Toliopoulos *29:482710/1855.56%3/560%7/1353.85%0/00%0551040002534
12Panagiotis Kalaitzakis12:2862/450%1/1100%1/333.33%1/250%0001400084
15Vasilis Charalampopoulos22:0341/425%1/333.33%0/10%2/2100%13411120187
16Kostas Papanikolaou *22:4052/633.33%1/250%1/425%0/00%22400100-24
33Nikos Chougkaz *14:1352/540%2/366.67%0/20%1/250%2130201015
44Kostas Antetokounmpo15:4683/3100%3/3100%0/00%2/2100%02204122613
55Konstantinos Mitoglou *24:1352/922.22%2/728.57%0/20%1/250%5383132087
74Elijah Mitrou-Long19:3842/540%2/366.67%0/20%0/10%00013100-70
74Omiros Netzipoglou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches224000
TOTAL2007929/6544.62%15/2853.57%14/3737.84%7/1163.64%13213416229102
@Photo credits: eurokinissi
     

