Αντετοκούνμπο: «Δεν πιστεύω πως αυτή ήταν η εικόνα μας»

Στη συνολική εικόνα της Ελλάδα στάθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την ήττα από το Μαυροβούνιο.

Η Ελλάδα υπέστην την πρώτη της ήττα στον όμιλο μετά την κακή εμφάνιση κόντρα στο Μαυροβούνιο (65-67), με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να αναφέρεται στις δηλώσεις του στα στοιχεία που κόστισαν τη νίκη στη χώρα μας.

Ο σέντερ του Άρη τοποθετήθηκε και για την ατομική του επίδοση, λέγοντας πως δεν είναι ικανοποιημένος, διότι η Εθνική ηττήθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:

«Δεν είχαμε ρυθμό δεν είχαμε ενέργεια, χάσαμε τα αμυντικά ριμπάουντ.



Δεν είχαμε προπονηθεί όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία στο να πάρουμε τα ριμπάουντ, έπρεπε να παίξουμε πιο δυνατά,. Τα τρίποντα δεν είναι πάντα στο χέρι μας, αλλά τα ριμπάουντ είναι.

Για το αν φταίει πως οι παίκτες της EuroLeague είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τις προηγούμενες μέρες: «Δεν ξέρω, μπορεί αλλά δεν πιστεύω πως αυτή ήταν δικιά μας εικόνα».

Για το Μαυροβούνιο: «Ξέραμε πως είναι μια δυνατή ομάδα με ψηλά κορμιά, περιμέναμε ότι θα έρθουν εδώ να παίξουν δυνατά, αλλά δεν περιμέναμε πως θα μπούμε εμείς έτσι. Πραγματικά πάμε για το επόμενο».

Για το πρέπει να αλλάξει η Εθνική στο επόμενο ματς: «Να βάλουμε ενέργεια, να πάρουμε τα ριμπάουντ και τα τρίποντα θα μπουν».

Για την ατομική του εμφάνιση: «Δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν κέρδισα».