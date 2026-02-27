Σπανούλης: «Σουτάραμε άθλια την μπάλα, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί»

Στην αστοχία της Ελλάδας στάθηκε στις δηλώσεις του ο Βασίλης Σπανούλης, αμέσως μετά την ήττα από το Μαυροβούνιο.

Η Εθνική δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 65-67, με τον Βασίλη Σπανούλη να αναφέρεται στις δηλώσεις του στα στοιχεία που κόστισαν τη νίκη στη χώρα μας.

Επίσης τόνισε πως οι παίκτες του ήταν εκτός ρυθμού και δεν είχαν υπομονή στην επίθεση, ενώ τόνισε πως στο επόμενο παιχνίδι η Ελλάδα θα είναι έτοιμη και καλύτερη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Δεν πιστεύω είναι η τύχη, σουτάραμε άθλια την μπάλα ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί. Πιστεύω τα παιδιά είναι εκτός ρυθμού στο επόμενο θα είμαστε καλύτεροι. Προσπαθήσαμε στην άμυνα, φάγαμε 67 πόντους, αλλά τα ποσοστά στην επίθεσή μας ήταν άθλια και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε.

Για το αν είναι καλή ομάδα το Μαυροβούνιο: «67 πόντους φάγαμε, όταν βάζεις 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι. Χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα ήμασταν ανυπόμονοι και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί και να κάνουμε πιο σωστές αποφάσεις».

Αν είναι φταίει η εποχή που οι παίκτες είναι κουρασμένοι: «Όχι».