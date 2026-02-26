Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως έχουν πωληθεί πάνω από 5.0000 εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

«Φτερό» έχουν κάνει μέχρι στιγμής τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΟΚ πάνω από 5.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί και η «Sunel Arena» αναμένεται να είναι κατάμεστη για την αναμέτρησης της «γαλανόλευκης» στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών είναι έτοιμη και πάλι να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της, με τους φίλους της «γαλανόλευκης» να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικά το «παρών» στη Sunel Arena στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων για την αυριανή (27/2, 19:00) αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Πάνω από 5.000 φίλαθλοι έχουν ήδη κλείσει τη θέση τους και θα δώσουν παλμό στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, «σπρώχνοντάς» το σε ακόμη μια νίκη. Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται από την ticketmaster και μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ. Οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας έχουν ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας των εισιτηρίων και συνεχίζουν να κλείνουν τη θέση τους για να βρεθούν στο πλευρό της, στο δρόμο για το Κατάρ.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster (211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου 0:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο). Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!»