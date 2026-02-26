Ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε την Πέμπτη (26/2) στην προπόνηση της Εθνικής Ανδρών και θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Παρουσία του Κώστα Παπανικολάου πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για τον αγώνα της Παρασκευής (27/2, 19:00, ΕΡΤ 2) απέναντι στο Μαυροβούνιο στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αρχηγός της «επίσημης αγαπημένης» Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε στις προπονήσεις όπως ήταν προγραμματισμένο μετά την επιστροφή της αποστολής του Ολυμπιακού από το Κάουνας και την αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα είναι παρών στο πρώτο ματς απέναντι στο Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού που υπέστη στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών.

Ακόμη, νοκ άουτ λόγω τραυματισμού τέθηκε ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ενώ την παρουσία τους στην προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.

Η Εθνική Ανδρών θέλει να αξιοποιήσει την καλή κατάσταση των παικτών και να κάνει τη δουλειά της απέναντι στο Μαυροβούνιο που θέλει μεν προσοχή, αλλά είναι μια ομάδα που δεν θα έχει πρόβλημα η Ελλάδα στην αντιμετώπιση της, εφόσον δείξει στο παρκέ τα καλά της στοιχεία, τόσο στο αμυντικό κομμάτι, όσο και στην επίθεση.