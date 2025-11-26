Παναγιωτόπουλος: «Το πιο σημαντικό στην Εθνική ομάδα έχει να κάνει με την καρδιά και τη διάθεση»

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, μίλησε στη Media Day, ενόψει του παιχνιδιού της Εθνικής με τη Ρουμανία (27/11, 18:30).

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ, φιλοξενεί τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, έχει αναλάβει την προετοιμασία της Εθνικής, μέχρι ο Βασίλης Σπανούλης να τελειώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Μονακό στην EuroLeague και μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρουμανία (27/11, 18:15).

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σε κάθε πρόσκληση έρχονται και καινούρια πρόσωπα. Θέλουμε να ανοίξουμε όσο μπορούμε το εύρος της ομάδας. Όμως έχουν μπει κάποιες βάσεις, όλα τα παιδιά που έχουν έρθει δίνουν το 100% στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της διάθεσης. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια όσοι συμμετέχουμε εδώ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την προσπάθεια που έγινε το τριήμερο εδώ και θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Υπάρχουν ταχύρρυθμα μαθήματα, αλλά είμαστε συνηθισμένοι. Το πιο σημαντικό στην Εθνική ομάδα έχει να κάνει με την καρδιά και τη διάθεση.

Από εκεί και πέρα βάζεις κάποιες αρχές, που κάποια παιδιά τις έχουν από το καλοκαίρι και είναι πιο εύκολο να τις μεταλαμπαδεύσουμε στα νέα πρόσωπα. Η βάση της ομάδας, όπως έχουμε δείξει όσα χρόνια είναι ο κόουτς Σπανούλης εδώ, είναι η άμυνα, η διάθεση, η αυταπάρνηση και από εκεί και πέρα να έχουμε τις καλύτερες επιλογές για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα αυτού του νέου ταξιδιού. Η Ρουμανία είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή αρκετό καιρό, εργάζεται σε σύλλογο της χώρας οπότε ξέρει καλά το εγχώριο μπάσκετ. Έχουν και έναν νέο νατουραλιζέ, τον Ράσελ, για τον οποίο δεν έχουμε εικόνα πόσο μπορεί να δέσει με την ομάδα.

Γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του, είναι πολύ επιθετικογενής, με πλούσιο ταλέντο και ρεπερτόριο στην επίθεση. Εμείς πρέπει να προσέξουμε τα βασικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, στην άμυνά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει από πλευράς διάθεσης και τακτικής, να πάρουμε τα ριμπάουντ γιατί οι αντίπαλοι έχουν πολλά και μεγάλα κορμιά και από εκεί και πέρα στην επίθεση να επιτεθούμε στις αδυναμίες που έχουν».

