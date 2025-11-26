Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους «12» που θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο».

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται στο «Αλεξάνδρειο» την εθνική ομάδα της Ρουμανίας για το «παράθυρο» των Προκριματικών, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να καταλήγει στους «12» που θα αγωνιστούν στο πρώτο ματς του «Αλεξάνδρειου» το απόγευμα της Πέμπτης (26/11, 18:30).

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Συμφωνα με την ενημέρωση της ΕΟΚ, ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.

Οπότε η 12άδα θα αποτελείται από τους : Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Μωραΐτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Γιώργο Τσαλμπούρη, Δημήτρη Κακλαμανάκη, Δημήτρη Φλιώνη, Αντώνη Καραγιαννίδη, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκο Περσίδη.