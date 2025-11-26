Ο ΠΑΟΚ στα καλύτερά του!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πόσο καλά δείχνει να τελειώνει το ταλαιπωρημένο 2025 για τον ΠΑΟΚ και σημειώνει τις πολύ καλές προοπτικές για το ιστορικό 2026.

Παιδεύτηκε πολύ ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα! Έγιναν άσχημα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Να όμως που παραμονές του 2026 διαμορφώνεται ένα σκηνικό πολύ ευχάριστο και ο κόσμος μπορεί να αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Όραμα! Παντού όμως… Στο ποδόσφαιρο με την ομάδα, πάνω απ όλα όμως με το νέο γήπεδο το οποίο μέσα στο 2026 θα φανεί πότε μπορεί να ξεκινήσει. Στο μπάσκετ με το νέο πολύ ισχυρό ιδιοκτήτη που αναλαμβάνει.

Πλήρωσε ακριβό τίμημα η οικογένεια του ΠΑΟΚ με πάρα-πάρα-πάρα πολλές και άσχημες προστριβές όλο αυτό το πεντάμηνο από τον Ιούνιο και μετά. Δεν έπρεπε! Δεν χρειάζονταν. Η διχόνοια είναι ό τι χειρότερο και το κατάλαβαν καλά όλοι, ακόμη και πρόσφατα. Μακάρι να μην χρειαστεί ξανά να φθάσει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο. Για να βρεθούν λύσεις μπορούσαν να γίνουν όλα και χωρίς τέτοιες εντάσεις.

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚτσής μετά το δύσκολο 2025 που δείχνει να τελειώνει καλά, αξίζει να χαρεί ένα μεγαλειώδες 2026! Μπορεί! Υπάρχουν οι συνθήκες, ειδικά αν τα παθήματα γίνουν μαθήματα και αν οι αρχές του ΠΑΟΚ δεν καταπατηθούν μπροστά σε πρόσκαιρα προσωπικά συμφέροντα.

Η ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ καλά. Το νιώθει ο Λουτσέσκου, το ξέρει και ο Σαββίδης που πάντα βρίσκει τρόπο να επιβάλει τις υψηλές απαιτήσεις του. Αύριο ο Δικέφαλος με την Μπραν θεμελιώνει τις ευρωπαϊκές βάσεις του ώστε να παίζει Ευρώπη και μετά τον Φεβρουάριο του 2026!

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΜΠΑ

Συνεργάτης του Σαββίδη πριν λίγες μέρες μου έλεγε: «Δεν πιστεύαμε πόσες πολλές παραχωρήσεις μπορεί να έκανε ο πρόεδρος για να φθάσουμε στη συμφωνία».

Το ομόφωνο 15-0 στο τελευταίο μνημόνιο δεν ήταν τυχαίο! Αν το δούμε καλοπροαίρετα, οι παράγοντες του ΑΣ με την επιμονή και την πολιτική τους κατάφεραν και εξασφάλισαν πάρα πολλά οφέλη για τον Σύλλογο, τον ερασιτέχνη και τη βιωσιμότητά του. Πολλές φορές το προεδρείο έδειξε άλλες διαθέσεις, αλλά το συμβούλιο αποτελείται από 15!

Από την άλλη και ο Σαββίδης τους απέδειξε και πάλι (για πολλοστή φορά αν κάποιος ξέχασε…) πόσο αποφασισμένος είναι για το καλό του ΠΑΟΚ και για να γράψει νέα, ακόμη μεγαλύτερη ιστορία με την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ο Σαββίδης «κατάπιε» πολλά από όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες και θα «πληρώσει» πάρα πολλά για την ευημερία όλων! Όχι μόνο του ποδοσφαίρου και της ΠΑΕ, αλλά… όλων των τμημάτων.

Μπορεί άραγε κανείς ξανά να του φερθεί με αχαριστία;

ΕΦΘΑΣΕ Η ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΕ!

Εδώ και δύο μήνες ο κόσμος άκουγε για την αλλαγή σελίδας της ΚΑΕ! Η αλήθεια είναι ότι τώρα έφθασε η ώρα, τώρα διαμορφώθηκαν όλες οι προϋποθέσεις. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ που έμεινε ζωντανός και καθαρός και αξιοπρεπής με τον Θανάση Χατζόπουλο, περνάει στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη.

Από την τρέλα του Χατζόπουλου που κατάφερε το… ακατόρθωτο βάζοντας πολλή τρέλα και πάθος σε ό τι και αν έκανε, ο ΠΑΟΚ στα μπάσκετ περνάει στα χέρια ενός πάμπλουτου Έλληνα, ο οποίος δείχνει μεγάλη διάθεση για να τον εκτοξεύσει!

Το γεγονός είναι τεράστιο, έρχεται κι αυτό παραμονές του γενέθλιου 2026 και πραγματικά δημιουργεί πολύ μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο ο οποίος στο μπάσκετ θέλει μεγάλα πράγματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αν στο ποδόσφαιρο πηγαίνουν με… κλειστά μάτια, στο μπάσκετ θέλουν λίγες χαρές παραπάνω για να βρεθούν πιο κοντά.

Με τη δυναμική του Μυστακίδη, με πλάνο, γνώση και τον κόσμο σε γεμάτο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ μπορεί σύντομα να κάνει άλματα! Το αξίζει το αγαπημένο μου μπάσκετ…

* Κάπως έτσι, επιτέλους πρέπει ο Σύλλογος να ασχοληθεί και με τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια. Η επιλογή του Κώστα Βασιλόπουλου να ηγηθεί της οργανωτικής προσπάθειας αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.