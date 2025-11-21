Stoiximan GBL: Το νέο Facts & Numbers με Ναν, Βεζένκοβ και Μήτογλου

Ο ΕΣΑΚΕ παρουσίασε κάποια ξεχωριστά επιτεύγματα που αναμένονται, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο από την 8η στροφή της Stoiximan GBL.

Στην 8η αγωνιστική έχει φτάσει η Stoiximan GBL και τα ματς θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 22-23/11. Ο ΕΣΑΚΕ με ένα όμορφο αφιέρωμα παρουσίασε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τις αναμετρήσεις.

Aναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ

Η Stoiximan GBL περνάει στην 8η «στροφή» της και υπόσχεται συγκινήσεις ανάλογες των προηγούμενων επτά. Τέσσερις αγώνες της θα πραγματοποιηθούν αύριο (22/11) και άλλοι δύο την Κυριακή (23/11).

Μέσα από αυτούς αναμένονται κάποια ξεχωριστά επιτεύγματα, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο…

Ο Ντίνος Μήτογλου μετράει αντίστροφα για να μπει στη 10άδα των σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR στη Stoiximan GBL. Ο Θεσσαλονικιός φόργουορντ έφτασε τους 1.570 πόντους με τα πράσινα και μπροστά του με 1.586 είναι ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, που τα φόρεσε στην τριετία 1992-1995.



10άδα σκόρερ του τριφυλλιού βλέπει όμως και ο Κέντρικ Ναν. Με 15 θα μπει στους πρώτους 10 ξένους της ιστορία των «πράσινων» στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα αφού θα φτάσει τους 885 και θα προσπεράσει τον Ιμπραίμ Κουτλουάι που είχε 884 σε τρεις σεζόν.



Ο Σάσα Βεζένκοφ ετοιμάζεται για να γίνει ο 6ος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL. Θα το κάνει εφόσον σημειώσει 12 πόντους στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αφού φτάνοντας τους 1.753 θα ξεπεράσει τον Δημήτρη Παπανικολάου που φόρεσε τα κόκκινα από το 1995 ως το 2002.



Πέντε πόντοι στο παιχνίδι του Άρη Betsson με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola θα είναι αρκετοί για να κάνουν τον Λευτέρη Μποχωρίδη τον 79ο στην ιστορία της Stoiximan GBL που θα φτάσει τους 2.000.



Ο Νίκος Δίπλαρος έχει μπροστά του το 150ό παιχνίδι του στην Stoiximan GBL και το οποίο μπορεί να συνδυάσει με ένα ακόμη ξεχωριστό επίτευγμα. Ο διεθνής γκαρντ χρειάζεται τέσσερις ασίστ για να φτάσει τις 500.



Το Περιστέρι Betsson έχει δύσκολη αποστολή στη Ρόδο αλλά αν τα καταφέρει θα γίνει η 8η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL, που θα φτάσει τις 350 νίκες.





Τα Facts & Numbers powered by Stoiximan παρουσιάζει ο Δημήτρης Μαυροειδής...