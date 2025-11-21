Παναθηναϊκός: Το 14λεπτο του... τρόμου!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας γράφει για το διάστημα που οι «πράσινοι» είχαν την μεγαλύτερη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση με αποτέλεσμα να παίξουν το πιο ολοκληρωτικό μπάσκετ στην εφετινή σεζόν και για την πολυτέλεια του Άταμαν να έχει τέσσερις guard που «αλλάζουν» το παιχνίδι!

Δεν σας κρύβω ότι αλλιώς «διάβαζα» - και το σχολίασα στο “Gazz Floor powered by Novibet” - την εξέλιξη του ματς πριν από την έναρξή του και εντελώς διαφορετική ήταν η ροή του, από το 26ο λεπτό κι εντεύθεν!

Για να είμαι ακριβής, το παιχνίδι πήγε έτσι όπως «φοβόμουν» ότι θα πάει σε όλο το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός ψαχνόταν (αλλά είχε τον Φαρίντ να έχει 4 τάπες στα πρώτα 12 λεπτά του στο παρκέ!), αλλά όταν γύρισε ο ολοκληρωτικά διακόπτης και οι γηπεδούχοι συνδύασαν την σκληράδα πίσω με την ποιότητα που έχουν μπροστά, τότε όχι απλά «καθάρισαν» τη νίκη (103-82) με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά «φλέρταραν» με την πιο ευρεία επικράτηση της σεζόν!

Ας τα πάρουμε, όμως, με την σειρά. Οι παίκτες του Άταμαν προέρχονταν από ένα πολύ βαρύ και απαιτητικό εξαήμερο τριών αγωνιστικών υποχρεώσεων, τις οποίες έφεραν εις πέρας και με το παραπάνω.

Όσο δύσκολα κι αν ήρθε το «διπλό» στο Παρίσι και όσο υποδεέστερη είναι η εφετινή έκδοση της πρωταθλήτριας Γαλλίας από την περυσινή, σκεφτείτε ότι η ομάδα προερχόταν από τρεις βαριές εκτός έδρας ήττες, έπαιξε χωρίς τους τρεις σέντερ με τους οποίους στήθηκε το εφετινό ρόστερ (Χολμς, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ), ενώ ντεμπούτο σε αυτό το ματς έκανε (με μόλις μιάμιση προπόνηση) ο Κένεθ Φαρίντ!

Κι όλα αυτά ενώ ο οργανισμός βρισκόταν υπό την δίνη της δυσάρεστης εξέλιξης στην αποθεραπεία του Ματίας, που όλα δείχνουν ότι δεν θα ξαναπαίξει πριν το 2026!

Ακολούθησε η εξαιρετική εμφάνιση του «τριφυλλιού» στην Μαδρίτη και η άνετη επικράτηση επί της μέχρι εκείνο παιχνίδι αήττητης στην έδρας της, Ρεάλ και μάλιστα χωρίς να κινδυνεύσει στο ελάχιστο! Η εβδομάδα έκλεισε με τον «επτάστερο» να «πληρώνει» την κούραση και να δυσκολεύεται μέσα στο σπίτι του να κάμψει την αντίσταση του Άρη, ωστόσο το «ταμείο» έδειξε 3/3!

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, το ματς με την Ντουμπάι ανήκε δίχως δεύτερη κουβέντα στην κατηγορία εκείνων με τον αστερίσκο του «επικίνδυνου»... Από την άποψη ότι η όποια χαλάρωση, θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία, ειδικότερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που προερχόταν από δύο πολύ σπουδαίες νίκες (επί των μέχρι πρότινος πρωτοπόρων, Ζάλγκιρις και Ερυθρού Αστέρα), σκόραρε 98 πόντους στα τρία τελευταία ματς και είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Αλέκσα Αβράμοβιτς (τραυματίστηκε και πάλι), που έχασε τον πρώτο ενάμιση μήνα της σεζόν!

Και η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι κύλησε ακριβώς έτσι στο πρώτο 20λεπτο, στην διάρκεια του οποίου ο Παναθηναϊκός έχασε τον Όσμαν (υπέστη διάστρεμα στο 8ο λεπτό), που ήταν ο πιο παραγωγικός παίκτης του στην 1η περίοδο.

Συνέπεια όλων των ανωτέρω ήταν ότι η ομάδα του Γκόλεματς αξιοποίησε την ενέργεια που της έδωσαν ο Ράιτ και ο Έλις, την ευχέρεια να πηγαίνει στην γραμμή (4η στις εκτελεσμένες βολές) και τις δεύτερες ευκαιρίες από τα επιθετικά ριμπάουντ του Καμπενγκέλε (έχει τρομερή βελτίωση από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ) και του Πετρούσεφ και έφτασε να ελέγχει το ματς τουλάχιστον μέχρι το 26ο λεπτό, οπότε και ήταν μπροστά στο σκορ με 59-61!

Σε εκείνο ακριβώς το σημείο, ο Εργκίν Άταμαν τράβηξε στον πάγκο τον Σορτς (δεν ξανάπαιξε), που αμυντικά αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους δύο guard των φιλοξενούμενων και πέρασε στο παρκέ τον Τζέριαν Γκραντ.

Αυτή ήταν η κίνηση-ματ που ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι! Τόσο γιατί οι «πράσινοι» εκτόξευσαν τον δείκτη της αμυντικής του ενέργειας, αλλά όσο και γιατί με τον Σλούκα σε ρόλο facilitator, o Ναν βρίσκεται στο απόλυτο comfort zone για να εκτελέσει (συν του ότι πολλές φορές του δίνει την μπάλα για να φτιάξει μόνος του την φάση)!

Πέραν του ότι το ο αγώνας από κλειστός και αμφίρροπος, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε... περίπατο και ο Παναθηναϊκός έβαλε τις βάσεις για το δεύτερο 3/3 στην εφετινή διοργάνωση, τα νούμερα στο συγκεκριμένο 14λεπτο, πραγματικά κόβουν την ανάσα και καταδεικνύουν τις δυνατότητες των «πρασίνων» όταν αποφασίσουν να παίξουν άμυνα:

Η Ντουμπάϊ έμεινε για 6'41” χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, έχοντας συνολικά 0/8 σουτ και 5 λάθη στο αντίστοιχο διάστημα (από το 26' έως το 33').

έμεινε για 6'41” χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, έχοντας συνολικά 0/8 σουτ και 5 λάθη στο αντίστοιχο διάστημα (από το 26' έως το 33'). Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα επιμέρους 26-1 με 5 ασίστ, μηδέν λάθη και 10/13 σουτ (από το 26' έως το 33')

Από εκείνο το σημείο και μέχρι να κάτσει στον πάγκο, ο Κέντρικ Ναν είχε 10 πόντους με 4/5 σουτ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ο Κώστας Σλούκας 7 πόντους με 3/4 σουτ και 1 ασίστ και ο Τζέριαν Γκραντ 13 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο με 4/4 σουτ!

είχε 10 πόντους με 4/5 σουτ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ο 7 πόντους με 3/4 σουτ και 1 ασίστ και ο 13 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο με 4/4 σουτ! Συνολικά στα 14 τελευταία λεπτά και κατά βάση με τους τρεις προαναφερθέντες guard στο παρκέ, οι γηπεδούχοι είχαν ένα επιμέρους 44-21 με 10 ασίστ έναντι 2 λαθών, 4 κλεψίματα και 17/23 σουτ! Στο ίδιο διάστημα, οι αντίπαλοι είχαν 8/22 σουτ και 6 λάθη!

Σημαντική συνεισφορά στην ολική ανατροπή είχε και η προσθήκη του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο rotation του 2ου μέρους, μετά από προτροπή του Χρήστου Σερέλη στον Τούρκο τεχνικό. Ο 26χρονος διεθνής guard-forward έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αμυντική βελτίωση της ομάδας στο 2ο μέρος, προσέδωσε μέγεθος και επιθετική νοοτροπία στο ανασταλτικό κομμάτι.

Με αυτά και με εκείνα κι ενώ πλέον οδεύουμε για το 1/3 της διαδρομής στην regular season (31,8%), μοιάζει πλέον ξεκάθαρο ότι ο Άταμαν δύσκολα θα καταλήξει σε ένα μόνιμο σχήμα που θα χωράει ο Σορτς (το -3 που είχε στο plus/minus σε ματς 20 πόντων λέει πολλά) για 25-30 λεπτά και ότι ο ρόλος του 27χρονου βραχύσωμου point-guard θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους περιφερειακούς και τον τρόπο παιχνιδιού του εκάστοτε αντιπάλου.

Το θέμα είναι να προσαρμοστεί η ομάδα σε αυτές τις αναπόφευκτες αλλαγές και να επιδείξει την ίδια ευχέρεια αξιοποίησης των διαφορετικών σχημάτων, όπως το έκανε σε πολύ πολύ υψηλό βαθμό με την προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που ήδη μοιάζει σαν να είναι από πέρυσι στο ρόστερ και να προπονούνταν εδώ και καιρό για αυτό που έχει δώσει στις πρώτες δέκα μέρες του με τα «πράσινα».

