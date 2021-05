Οι Λέικερς είναι κακοί, αλλά έχουν την χρυσόσκονη του πρωταθλητή (pics)

Αυτό που συμβαίνει με τους Λέικερς είναι άξιο συζήτησης. Η ομάδα του Λος Άντζελες έκανε το 1-1 κόντρα στους Σανς παίρνοντας την νίκη με 109-102. Σίγουρα δεν εντυπωσίασαν για ακόμα μια φορά με την απόδοση τους. Αυτό, αν βγάλουμε στην άκρη τους πρώτους μήνες αυτής της πιεσμένης σεζόν, είναι μόνιμο φαινόμενο. Από τα μέσα και μετά ξεκίνησε η πτώση. Οι τραυματισμοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο, αλλά και το μπάσκετ που παίζουν δεν είναι καλό. Έχουν διάφορα προβλήματα να λύσουν στο παρκέ. Δεν τρομάζουν, αλλά ότι και να λέμε βρίσκουν τρόπο να μένουν ζωντανοί.

Ο τραυματισμός αρχικά του Ντέιβις και έπειτα του ΛεΜπρον είναι τα δύο δεδομένα που έδειξαν κάθε αδυναμία. Είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα αυτή βασίζεται στους δύο σταρ της και κανείς δεν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό. Αποκτήθηκε ο Ντράμοντ, μέσα στην σεζόν, αλλά μικρή διαφορά έκανε. Το rotation έχει κλείσει, παίζουν πολύ συγκεκριμένοι παίκτες, από τους οποίους προσφέρουν ακόμα λιγότεροι. Η επιστροφή των δύο σταρ δεν άλλαξε πάρα πολλά στο παρκέ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΛεΜπρον πήρε με ένα τεράστιο σουτ, το ματς κόντρα στους Ουόριορς και ότι βοηθάει μια κακή ομάδα να μην μοιάζει τόσο κακή, αλλά δεν μπορεί να κάνει... μαγικά.

Έχασαν το πρώτο ματς από τους Σανς, με μια εικόνα που μοιάζει, με όσα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες από εκείνους. Ο Ντέιβις ήταν κακός και επέστρεψε με μια καλή εμφάνιση στα χαρτιά, αλλά αν κάποιος την είδε κατάλαβε ότι δεν ήταν τόσο όσο λένε οι αριθμοί. Είχε 34 πόντους, με 7/15 σουτ, συνεχίζοντας να σουτάρει άσχημα και 18/21 βολές. Τουλάχιστον ήταν ψύχραιμος και έδωσε από την γραμμή της φιλανθρωπίας πόντους στην ομάδα του. Τέσσερις παίκτες ήταν διψήφιοι (Ντέιβις, ΛεΜπρον, Ντράμοντ και Σρέντερ) και μετά... το χάος.

Πάντως, είναι τυχεροί οι Λέικερς. Έστω και παίζοντας... προβληματικά, καταφέρνουν να μένουν ζωντανοί. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κόντρα στους Σανς, ο Κρις Πολ είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τραυματίστηκε στο πρώτο ματς και από εκείνη την ώρα δίνει τεράστιο αγώνα. Μπήκε και βγήκε στα αποδυτήρια αρκετές φορές, ενώ στο δεύτερο ματς είχε πρόβλημα και ήταν φανερό. Έμεινε με μεγάλη δυσκολία στο παρκέ 23 λεπτά, είχε μόλις 6 πόντους και 5 ασίστ και σίγουρα οι Σανς δεν είναι ίδιοι χωρίς τον απόλυτο ηγέτη του παρκέ. Ο Πέιν ήρθε για να δώσει λύσεις και το έκανε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν όσα δίνουν οι δύο παίκτες.

Είναι προφανές ότι οι Λέικερς με το παιχνίδι τους δεν τρομάζουν κανέναν, αλλά όπως και να το κάνουμε έχουν πάνω τους την λάμψη του πρωταθλητή. Έστω και δύσκολα, έστω και χωρίς καλό μπάσκετ, παίρνουν αυτό που θέλουν, ενώ κόντρα στο Φοίνιξ αν δεν επιστρέψει στο 100% ο Κρις Πολ θα έχουν σίγουρα πλεονέκτημα. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουν κάνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι και φαίνεται σαν μην μπορούν.

Η σειρά έχει μέλλον και ενδιαφέρον και μένει να δούμε αν θα μιλήσει η ψυχή των πρωταθλητών ή οι Σανς θα βρουν τον τρόπο να πάνε ένα βήμα παρακάτω την υπέρβαση τους.

This Suns vs. Lakers series is going to be a rollercoaster every game.

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 26, 2021