Ακόμη ένα ρεκόρ μπήκε στο βιβλίο του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, βάζοντας το όνομά του δίπλα σε αυτό του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ.

Οι Λέικερς δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Γουόριορς, επικρατώντας εύκολα με 101-129 στο Σαν Φρανσίσκο, με τον Ντόντσιτς και τον Τζέιμς να... οδηγούν την ομάδα τους.

Μετά από αυτή το θετικό αποτέλεσμα, έφτασαν τις 35 νίκες και βρίσκονται στην 6η θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 35-29.

Πέραν της νίκης όμως, ο «βασιλιάς» πραγματοποίησε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα με τη φανέλα των «λιμνανθρώπων» και έβαλε το όνομα του δίπλα σε αυτό του «black mamba» σε μια ξεχωριστή λίστα.

Συγκεκριμένα ο ΛεΜπρόν στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ σημείωσε 22 πόντους, ευστοχώντας σε τέσσερα σουτ έξω από τη γραμμή των 7.25μ. Με αυτή την επίδοση ο 41χρονος φόργουορντ έφτασε τα 1.000 τρίποντα και έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που το έχει καταφέρει.

Μοναδικός που τον περνάει ο Κόμπι, ο οποίος τελείωσε την καριέρα του με 1.827!