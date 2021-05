Ο ορισμός του ηγέτη: O Κρις Πολ πέφτει 9 φορές, σηκώνεται 10!

Ο Κρις Πολ δεν έχει περάσει λίγα στην καριέρα του. Έχει παλέψει με πάρα πολλές δυσκολίες, έχει αποδεχτεί κάθε είδους πρόκληση, έχει βγει μπροστά και σίγουρα έχει δικαιωθεί.

Άσχετα με το πως θα καταλήξει η σειρά των Σανς με τους Λέικερς ο Κρις Πολ, για ακόμα μια σεζόν έδειξε την ποιότητα του στο παρκέ. Αποδεδειγμένα κάνει καλύτερη κάθε ομάδα που πάει, όπως έκανε και τους Σανς. Σε μια ομάδα μέτρια, με έναν ηγέτη νεαρό και... μόνο, πήγε και μέσα σε μια σεζόν την εκτόξευσε.

Την έφερε στην 2η θέση της κανονικής διάρκειας και νικήτρια στο Game 1 με 99-90 κόντρα στους Λέικερς, που ακόμα και από την 7η θέση λογίζονταν φαβορί της σειράς. Μέσα στο παιχνίδι το πρώτο τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πήγε στα αποδυτήρια αρκετές φορές, πάλεψε με τον πόνο και βγήκε στο παρκέ να τελειώσει το παιχνίδι, μαζί με τους συμπαίκτες του.

Έμεινε 36 λεπτά στο παρκέ, έχοντας 7 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ κι 1 λάθος. Οι αριθμοί μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα όταν οι νεαροί συμπαίκτες του τον βλέπουν να μένει στα παρκέ και να παλεύει μαζί τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κρις Πολ βρίσκεται απέναντι από μια δυσκολία. Από το 2015 και μετά έχει περάσει πολλά στα playoffs. Και το 2015 και το 2016, όπου έσπασε το χέρι του και το 2018 και το 2021 έχει να αντιμετωπίσει ατυχίες, που πάντα όμως τις... κοιτά στα μάτια.

Αυτό τον κάνει να διαφέρει, αυτό δίνει πρώτα απ' όλα στην ομάδα του και από αυτό μαθαίνουν και οι νεότεροι, όπως ο Μπούκερ. Ο νεαρός που τόσο καιρό ένιωθε μόνος του και πλέον δίπλα σε έναν έμπειρο ηγέτη πάει την καριέρα του σε νέα βάση. Αν οι Σανς ξεπεράσουν το εμπόδιο των Λέικερς, θα έχουν ανοίξει μπροστά τους έναν λαμπρό δρόμο.

Shoulder injury Left the floor multiple times Finished the game

Chris Paul playoff injuries since 2015:

2015 — Hamstring

2016 — Broken hand

2018 — Hamstring

2021 — Shoulder

Hope it’s nothing serious this time around. pic.twitter.com/51B7feaqPW

— StatMuse (@statmuse) May 23, 2021