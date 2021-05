Ήθελε να ξεσκάσει στο Λος Άντζελες ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, όμως δεν τη γλίτωσε από το ΝΒΑ. Ο Λετονός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 δολαρίων, αφού παραβίασε το πρωτόκολλο κορωνοϊού σχετικά με την επίσκεψη παικτών σε club και μπαρ.

Ο Unicorn είχε πάει σε strip club την Κυριακή, κάτι που δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητο από τους ιθύνοντες της λίγκας.

Πάντως δεν πτοήθηκε, λίγες ώρες αργότερα και βοήθησε την ομάδα του, το Ντάλας να κάνει δεύτερο break κόντρα στους Κλίπερς.

The NBA has fined Kristaps Porzingis $50K for visiting an LA strip club Sunday pic.twitter.com/QN2zvPtypZ

