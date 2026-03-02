Συνέχισαν με νίκες Λέικερς, Θάντερ, Σέλτικς και Πίστονς

Οι ομάδες που πρωτοστατούν στην κατάταξη του NBA συνέχισαν με νίκες και ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά τους μπαίνοντας στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Νετς - Καβαλίερς 102-106

Μετά τον τραυματισμό του στον αντίχειρα, ο Τζέιμς Χάρντεν επέστρεψε στην ενεργό δράση και φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Μπρούκλιν έχοντας γεμάτη εμφάνιση με 22 πόντους (4/7τρ.), 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ στη νίκη επί των Νετς. Οι Μόμπλεϊ και Άλεν πρόσθεσαν από 22 και 20 πόντους αντίστοιχα για τους νικητές (38-24) οι οποίοι βρίσκονται στην 4η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Για τους Νετς, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 26 πόντους με 5/8 τρίποντα, ενώ ο Ντάνι Γουλφ άλλους 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πέισερς - Γκρίζλις 106-125

Μπορεί ο Τζα Μοράντ να έμεινε εκτός για 17ο σερί ματς, αλλά οι Γκρίζλις (23-36) κατάφεραν να περάσουν από την Ιντιανάπολις κερδίζοντας τους Πέισερς με 125-106 παραμένοντας στην διεκδίκηση του play-in στην Δύση. Επτά παίκτες για το Μέμφις ήταν διψήφιοι, έχοντας ως καλύτερους, τους Γουέλς (18π., 2/3τρ.), Ρούπερτ (16π., 2/4τρ.), Πίπεν Τζούνιορ (16π., 7/16 σουτ) και Πρόσπερ (17π., 8/9 σουτ). Για τους Πέισερς (15-46), ο οποίοι μετρούν αντίστροφα για την... επόμενη σεζόν, ξεχώρισαν οι Τζαράς Γουόκερ (21π.0 και Μίκα Πόρτερ (18π.)

Χοκς - Μπλέιζερς 135-101

Με τρομερή πρώτη περίοδο σκοράροντας 44 πόντους (44-25) οι Ατλάντα Χοκς έβαλαν τις βάσεις προκειμένου να φτάσουν στη νίκη επί των Μπλέιζερς. Ο Ονιέκα Οκόνγκβου είχε 25 πόντους με 7/12 τρίποντα, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ήταν εκείνος που έκανε και τη διαφορά στο ματς. Ο Τζόναθαν Κούμινγκα πρόσθεσε 20 πόντους με 7/10 εντός παιδιάς, ενώ στους 19 πόντους σταμάτησε ο ΜακΚόλουμ. Για το Πόρτλαντ οι Χόλιντεϊ (23π., 3/6τρ.) και Κλίγκαν (15π., 15ριμπ.) προσπάθησαν περισσότερο.

Μάτζικ - Πίστονς 92-106

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι ασταμάτητοι κα οδηγούν την κούρσα της Ανατολής φτάνοντας στο 45-14 ρεκόρ μετά και τη νίκη τους επί των Μάτζικ. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ πρόσθεσε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του έχοντας 29 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τομπάιας Χάρις μέτρησε 23 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 33 λεπτά. Double double για τον Τζέιλεν Ντούρεν με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, την ώρα που για τους Μάτζικ καλύτεροι ήταν οι Μπανκέρο (24π., 11ριμπ.), Ντα Σίλβα (19π.) και Μπέιν (17π., 7ασ.)

Σέλτικς - Σίξερς 114-98

Με τον Νέμιας Κετά να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας και να σημειώνει προσωπικό ρεκόρ με 27 πόντους (10/14 δίποντα, 7/10 βολές) και 17 ριμπάουντ (!) οι Σέλτικς επικράτησαν των Σίξερς και συνέχισαν την... καταδίωξη των πρωτοπόρων Πίστονς. Στους 27 πόντους σταμάτησε και ο Τζέιλεν Μπράουν με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άλλους 21 πόντους πέτυχε ο Ντέρικ Γουάιτ με 5/11 τρίποντα. Από την ομάδα της Φιλαντέλφια, δεν έφτασε η πολύ καλή παρουσία των Ταϊρίς Μάξι (33π., 4/11τρ.) και Εντζκομπ (23π., 5/11τρ.)

Μάβερικς - Θάντερ 87-100

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνέχισε το.. βιολί του και με 30 πόντους διατήρησε την απόσταση των Θάντερ (47-15) από τους δεύτερους Σπερς (43-17). Συγκεκριμένα μέτρησε στο ματς 12/20 εντός παιδιάς, ενώ ακολούθησαν οι Χόλμγκρεν (19π., 9ριμπ.) και Αϊζάια Τζο (14π., 3/7τρ.) Σε κακό επιθετικό βράδυ οι Μάβερικς οι οποίοι είχαν μόλις 33/85 εντός παιδιάς. Ο Κέιλεμπ Μάρτιν σημείωσε 18 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν οι Γουίλιαμς και Κρίστι οι οποίοι είχαν από 14 πόντους ο καθένας.

Κλίπερς - Πέλικανς 137-117

Τέλος στο αρνητικό σερί των τριών αγώνων έβαλαν οι Κλίπερς οι οποίοι και επέστρεψαν στις νίκες απέναντι στους Πέλικανς. Ο Καουάι Λέοναρντ οδήγησε την ομάδα του στο σκοράρισμα έχοντας 23 πόντους με 8/18 εντός παιδιάς, ενώ είχε την βοήθεια των Τζόρνταν Μίλερ (19π.), Ντέρικ Τζόουνς (17π.) και Λόπεζ (16π.) Από πλευράς των Πέλικανς (19-43) οι οποίοι δεν κυνηγούν ούτε φέτος κάτι, οι Ντέρικ Κουίν και Ντεζούντε Μάρεϊ είχαν από 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Λέικερς - Κινγκς 128-104

Όταν είναι σε καλό βράδυ οι Ντόντσιτς και Λεμπρόν, πολύ δύσκολα θα κινδυνεύουν οι Λέικερς. Όπως και αποδείχθηκε στην αναμέτρηση με τους Σακραμέντο Κινγκς. Ο Λούκα είχε 28 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο «βασιλιάς» ειχε άλλους 24 πόντους με 3/4 τρίποντα και 5 ασίστ για να οδηγήσουν τους Λέικερς σε μια εύκολη επικράτηση για το 36-24 ρεκόρ και το «κυνήγι» της 4άδας στην Δυτική Περιφέρεια. Από τους... καταδικασμένους Κινγκς (14-48) ο Νικ Κλίφορντ είχε 26 πόντους.