Οι Λέικερς είχαν εύκολο βράδυ απέναντι στους Γουόριορς, επικρατώντας με 101-129 στο Σαν Φρανσίσκο, έχοντας ως... μπροστάρηδες τον ΛεΜπρόν και τον Ντόντσιτς.

Σε... περίπατος εξελίχθηκε το βράδυ των Λέικερς, επικρατώντας των Γουόριορς εύκολα με 101-129, αφήνοντας πίσω το σερί των τριών συνεχόμενων ηττών που είχαν.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες από το πρώτο λεπτό του αγώνα ήταν κυρίαρχη, δίχως να αφήσει περιθώρια στους αντιπάλους τους, έχοντας 53% στα σουτ εντός παιδιάς, πανηγύρισαν την 35η νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς έκαναν σόου, πετυχαίνοντας μαζί 48 πόντους, με τον Σλοβένο «σταρ» να σημειώνει 26 με 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο... βασιλιάς έβαλε 22 με 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Για τους ηττημένους ο Σάντος ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του με 14 πόντους, την ώρα που έπεσαν στην 8η θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 31 νίκες και 29 ήττες.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-33, 47-65, 72-99, 101-129