Παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο οι Θάντερ... άλωσαν το Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς με 131-108, κάνοντας εύκολα το 3-0 στη μεταξύ τους σειρά.

Παρότι η ομάδα από την Οκλαχόμα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου 12λεπτου (25-31, 12'), οι Λέικερς είχαν απάντηση και μπόρεσαν να ψαλιδίσουν και να περάσουν μπροστά στην ανάπαυλα, δείχνοντας να ελέγχουν τον αγώνα (59-54, 24').

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι! Επέβαλαν την κυριαρχία τους, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους να πλησιάσουν, παίρνοντας διψήφιες διαφορές.

Η τελευταία περίοδος, εξελίχθηκε σε... πάρτι για τους Θάντερ, καθώς σκόραραν 41 πόντους και είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μίτσελ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Αλεξάντερ πέτυχε 23, με 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χατσιμούρα με 21 πόντους, ενώ 19 είχε ο ΛεΜπρόν.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-31, 59-57, 79-90, 108-131