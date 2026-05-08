Θάντερ - Λέικερς 125-107: Άνετα το 2-0 οι πρωταθλητές
Το 2-0 έκαναν οι Θάντερ κόντρα στους Λέικερς, με τους πρωταθλητές να επικρατούν άνετα με 125-107 στο Game 2 της Οκλαχόμα Σίτι.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν κλειστό, με τους Λέικερς να έχουν προβάδισμα (57-58), όμως στο δεύτερο μισό οι Θάντερ πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν, φτάνοντας εν τέλει στην επικράτηση.
Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Λος Άντζελες με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (10/5) στις 3:30.
Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και ο Χόλμγκρεν σημείωσαν από 22 πόντους για τους Θάντερ και ο Μίτσελ πρόσθεσε 20.
Από την άλλη, ο Ριβς πέτυχε 31 πόντους και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ακόμα 23 πόντους για τους Λέικερς, οι οποίοι συνεχίζουν να μην έχουν διαθέσιμο τον Λούκα Ντόντσιτς.
