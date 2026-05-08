Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν άνετα με 125-107 των Λος Άντζελες Λέικερς και έκαναν το 2-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται πλέον στην Πόλη των Αγγέλων.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κλειστό, με τους Λέικερς να έχουν προβάδισμα (57-58), όμως στο δεύτερο μισό οι Θάντερ πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν, φτάνοντας εν τέλει στην επικράτηση.

Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Λος Άντζελες με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (10/5) στις 3:30.

Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και ο Χόλμγκρεν σημείωσαν από 22 πόντους για τους Θάντερ και ο Μίτσελ πρόσθεσε 20.

Από την άλλη, ο Ριβς πέτυχε 31 πόντους και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ακόμα 23 πόντους για τους Λέικερς, οι οποίοι συνεχίζουν να μην έχουν διαθέσιμο τον Λούκα Ντόντσιτς.