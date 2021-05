Ο ΛεΜπρον συνηθίζει να ξεκινά με ήττα, αλλά πανηγυρίζει στο τέλος (pic)

Μετά από ένα επεισοδιακό ματς οι Σανς πήραν την νίκη κόντρα στους Λέικερς με σκορ 99-90 και έκαναν το 1-0 στην σειρά. Σε έναν αγώνα που έγιναν πολλά, η ομάδα του Φοίνιξ έδειξε ψυχραιμία και έφτασε μέχρι την νίκη.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς προσπάθησε να τραβήξει τους Λέικερς, οι οποίοι συνεχίζουν να εμφανίζονται σε κακή κατάσταση, αλλά και εκείνος δεν κατάφερε να κάνει τρομερή διαφορά. Είχε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, αλλά σούταρε με 6/13. Αυτή είναι η 6η φορά από τις τελευταίες 9 που ο ΛεΜπρον χάνει σε Game 1, ενώ έχει κερδίσει τις 4 από τις 5 τελευταίες σειρές που έμεινε πίσω.

Αυτό μόνο ως προειδοποίηση μπορεί λειτουργήσει για τους Σανς, που ξέρουν ότι δεν έχουν εύκολο έργο, αλλά να χαλαρώσουν έχουν παίκτες απέναντι τους που μπορεί να τους κάνουν να το πληρώσουν.

LeBron James has lost 6 of his last 9 Game 1s, including today.

He won 4 of the last 5 series he fell behind in. pic.twitter.com/8Li1O7kseV

— StatMuse (@statmuse) May 23, 2021