Γιανγκ: «Όλοι μου έλεγαν να πάω να γα@@θώ και ήθελα να το επαναλάβουν στο τέλος!» (vid)

Οι Χοκς πήραν την νίκη μέσα στην Νέα Υόρκη και αυτή ήρθε με ένα καλάθι του Τρέι Γιανγκ στα 0,9'', το οποίο όπως ήταν λογικό «πάγωσε» το Madison Square Garden. Ο νεαρός ηγέτης της Ατλάντα άρχισε να φωνάζει πως δεν ακούει και πως όλοι ξαφνικά έκαναν υπερβολική ησυχία, απολαμβάνοντας την στιγμή του.

Περίπου 15,000 κόσμος, πήγε στο γήπεδο των Νικς, για να δει την ομάδα του να αγωνίζεται και πάλι σε αγώνα των playoffs, μετά από 8 χρόνια.

Ο Γιανγκ δεν τους έκανε όμως την χάρη και μετά το τέλος συνέχισε να απολαμβάνει όσα είχε καταφέρει. «Όλοι μου φώναζαν να πάω να γα@@θω. Έπεσε ησυχία μετά το τέλος και ήθελα να μου πουν τα ίδια ξανά».

"Everybody's chanting F-U ... It got real quiet at the end, and I wanted to hear those F-U chants again."

–Trae Young after winning Game 1 in MSG pic.twitter.com/W2zHCrWNeh

— ESPN (@espn) May 24, 2021