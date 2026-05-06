Το 1-0 έκαναν οι Θάντερ επί των Λέικερς, επικρατώντας με 108-90 μέσα στην Οκλαχόμα.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους και δίχως να χάσουν το προβάδισμα στο σκορ, πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκης κόντρα στους «λιμνανθρώπους».

Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας από δίποντο (52.7%) και από το τρίποντο (43.3%) ήταν από τα στοιχεία που έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τους Θάντερ, προκειμένου να φτάσουν εύκολα προς τη νίκη. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισαν οι Λέικερς και στο επιθετικό κομμάτι, αφού πέραν του ΛεΜπρόν Τζέιμς, δεν ξεπέρασε κάποιος άλλος τους 20 πόντους.

Για τους Θάντερ πρώτος σκόρερ ήταν ο Χόλμγκρεν με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από 18 πρόσθεσε ο Αλεξανάτερ. Στην αντίπερα όχθη, ο «βασιλιάς» ξεχώρισε με 27 πόντους, ενώ ο Χατσιμούρα έβαλε 18.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-26, 61-53, 84-72, 108-90