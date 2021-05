Σανς: Ο Κρις Πολ τραυματίστηκε, αποχώρησε, αλλά επιστρέφει στο Game 1 με τους Λέικερς!

Η παρουσία του Κρις Πολ στο ματς των Σανς με τους Λέικερς παραλίγο να αποδειχτεί σύντομη. Τρία λεπτά στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, ο point guard των Σανς αποχώρησε για τα αποδυτήρια, έχοντας τραυματιστεί στο χέρι ή στον ώμο. Έμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ, προτού τον σηκώσουν.

Ενώ εκείνη τη στιγμή, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήγε και τον αγκάλιασε. Το σκορ κατά την αποχώρησή του ήταν 38-29 υπέρ των Σανς, με τον ίδιο να έχει 3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 10:26.

Πάντως, μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, ο Πολ γύρισε στον πάγκο και μοιάζει έτοιμος να αγωνιστεί ξανά.

Chris Paul was shaken up after this play and headed to the locker room. pic.twitter.com/qvr79pSG1J

— SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2021