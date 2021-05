Οι Ουίζαρντς είχαν 0,6% πιθανότητες τον Απρίλιο να μπουν στα playoffs και τις διέλυσαν! (pics)

Πιστεύετε στην μαγεία; Πιθανότατα όχι, αλλά οι Ουίζαρντς και η φετινή τους πορεία μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο να πιστέψουμε. Μόνο ως μαγικό μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που έκαναν. Όλα ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι. Όχι, δεν έκαναν μια ανταλλαγή και απλά τα κατάφεραν. Πέρασαν πάρα πολλά, για να φτάσουν μέχρι την 8η θέση και τα playoffs.

Η ανταλλαγή του Ράσελ Ουέστμπρουκ τάραξε τα νερά του ΝΒΑ. Ο μάστερ των triple doubles θέλησε να αφήσει το Χιούστον και τους Ρόκετς και να πάρει πάλι πίσω τον ρόλο του απόλυτου ηγέτη του παρκέ. Οι Ουίζαρντς πήραν το ρίσκο, έδωσαν τον Ουόλ και απέκτησαν τον Ουέστμπρουκ, με την αισιοδοξία πάντως να είναι συγκρατημένη. Ο ηγέτης των Ουίζαρντς πλέον, δεν είναι ο πιο αγαπητός παίκτης του ΝΒΑ και δέχεται μεγάλη αμφισβήτηση για τα όσα κάνει.

Η συζήτηση αυτή, στην αρχή της σεζόν, είχε τα πάνω και τα κάτω της, αλλά στο τέλος της ημέρας όλα πήγαν όσο στραβά μπορούσε να φανταστεί ο πιο απαισιόδοξος οπαδός. Η χρονιά ξεκίνησε τραγικά για τους Ουίζαρντς. Ο Ουέστμπρουκ ήταν τραυματίας, η ομάδα είχε πάρα πολλά προβλήματα, πέρασε περιπέτεια με κρούσματα κορονοϊού, ενώ ο Μπιλ έπαιζε κυριολεκτικά μόνος του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, που τον Γενάρη και μετά από σερί καλών δικών του εμφανίσεων, αλλά συνεχόμενων ηττών, βγήκε και δήλωσε πως δεν μπορούν να μαρκάρουν ούτε παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Η απόγνωση συνέχισε να υπάρχει και να επικρατεί στο στρατόπεδο των «Μάγων» και μαζί συνεχίστηκαν και οι δηλώσεις του Μπιλ, που απλά έβλεπε τις καλές του εμφανίσεις να πηγαίνουν στράφι και όταν ρωτήθηκε αν νιώθει απόγνωση, απάντησε με την ερώτηση αν είναι ο ουρανός γαλάζιος. Μέχρι τον Φεβρουάριο οι Ουίζαρντς αποτελούσαν ανέκδοτο στο ΝΒΑ. Ήταν τότε που άρχισε να συνέρχεται ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Μαζί με τον Μπιλ άρχισαν να βρίσκουν ρόλους και οι Ουίζαρντς να παίρνουν νίκες και να κάνουν μια μικρή αίσθηση. Ήταν πολύ δύσκολο κάτι να αλλάξει ουσιαστικά και αυτό φάνηκε και από τις πιθανότητες που είχαν για τα playoffs.

Στις 6 Απριλίου οι πιθανότητες της ομάδας της Ουάσινγκτον να βρεθεί στα playoffs ήταν 0,6%. Αλλά οι «Μάγοι» αποφάσισαν να τρελάνουν το ΝΒΑ και τα κατάφεραν. Ο Ουέστμπρουκ άρχισε πραγματικά να λάμπει και να βρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό. Το ένα triple double διαδεχόταν το επόμενο και μαζί ερχόντουσαν και οι νίκες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου είχαν ρεκόρ 17-32 και από εκείνο το σημείο μέχρι το τέλος έκαναν ρεκόρ 17-6.

Κάπως έτσι μπήκαν στην 10άδα και από εκεί στην 8άδα για παίξουν στο play-in. Η ευκαιρία ήταν μοναδική. Μπορεί να έχασαν εύκολα το πρώτο ματς κόντρα στους Σέλτικς, με τον Ουέστμπρουκ να είναι κακός και αυτό να στοιχίζει, αλλά συνήλθαν και με εμφατική νίκη κόντρα στους Πέισερς, είναι στα φετινά playoffs, παίρνοντας την 8η θέση.

Πριν από μερικές ημέρες ο Ράσελ το είχε υποσχεθεί στους συμπαίκτες του. Γι' αυτό πήγε στην Ουάσινγκτον. Για να εμπνεύσει και να οδηγήσει την ομάδα του. Και αυτό έκανε. «Δεν θα χάσουμε αυτά τα playoffs», είπε και έκανε την υπόσχεση του πράξη.

Οι Σίξερς είναι εκεί και τους περιμένουν, αλλά οι Ουίζαρντς πέτυχαν έναν τεράστιο στόχο. Όλοι τους είχαν ξεγραμμένους. Όλοι τους χλεύαζαν, αλλά πλέον έχουν αλλάξει. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Πέρασε πολλές δυσκολίες, αλλά έδειξε ότι μπορεί να αντισταθεί.

Ουέσμπρουκ και Μπιλ αποτελούν τεράστια πρόκληση για κάθε ομάδα. Ειδικά ο πρώτος που έχει ακούσει τόσα πολλά και έχει πετύχει και τόσα πολλά, δεν είναι τυχαίος. Ο Ουέστμπρουκ έχει εμπειρία, έχει ταλέντο, έχει προσωπικότητα και κατάφερε να ανταποκριθεί στην πρόκληση που επέλεξε την περασμένη σεζόν.

Ήδη η κόντρα... τρέλας του Εμπίντ με τον Ουέστμπρουκ ιντριγκάρει και τους πιο ήρεμους. Αναμένεται σκληρή μάχη στο παρκέ, σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα οι Σίξερς θα ήθελαν να αποφύγουν τους «Μάγους», έτσι όπως έγιναν τελικά τα πράγματα. Μπορούν να πάνε με τα μαγικά τους ακόμα πιο μακριά; Θα το δούμε...

Unreal climb to the playoffs for the Wizards pic.twitter.com/fwAmiLb6LW

— SportsCenter (@SportsCenter) May 21, 2021