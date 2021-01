Στο 2-7 βρίσκονται πλέον οι Ουίζαρντς, οι οποίοι έχουν τα θεματάκια τους στην άμυνα.

Οι πρωτεουσιάνοι είναι τελευταίοι στην συγκεκριμένη κατηγορία και ο Μπράντλεϊ Μπιλ χρησιμοποίησε μια φοβερή ατάκα για να περιγράψει την κατάσταση.

«Δεν μπορούμε να μαρκάρουμε ούτε... παρκαρισμένο αυτοκίνητο», ήταν τα λόγια του για την Ουάσινγκτον που δέχεται 122.1 πόντους ανά παιχνίδι.

The Wizards are now 2-7 on the season. pic.twitter.com/2rp7VoBcvv

— SportsCenter (@SportsCenter) January 9, 2021