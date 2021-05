Ο ΛεΜπρον είναι ο πιο clutch παίκτης μετά τον Κόμπι! (pic & vid)

Όταν μιλάμε για clutch στο ΝΒΑ, το μυαλό όλων πάει στον Κάρι, στον Λίλαρντ, σε παίκτες που συνήθως παίρνουν τα μεγάλα σουτ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς με το τεράστιο τρίποντο που έβαλε κόντρα στους Ουόριορς, για το φετινό play-in, έδωσε την νίκη στην ομάδα του και μαζί μια θέση στα playoffs.

Μπορεί το όνομα του «Βασιλιά» να μην μπαίνει πρώτο στην σχετική λίστα, αλλά είναι λάθος, γιατί στα τελευταία λεπτά ξέρει τον τρόπο να βγαίνει μπροστά. Ο ΛεΜπρον, τις τελευταίες 25 σεζόν, έχει 97 σουτ που ισοφάρισαν ή έδωσαν την νίκη, στο τελευταίο λεπτό ενός παιχνιδιού, με μοναδικό που έχει περισσότερα να είναι ο Κόμπι Μπράιαντ με 101.

Μπορεί να ακούει πολλά ο ΛεΜπρον για διάφορα που κάνει, αλλά φροντίζει στο παρκέ να δίνει τις απαντήσεις που χρειάζεται.

@KingJames' long range game-winner through the lens of our slo-mo #PhantomCam! #LakeShow

#7 Lakers vs. #2 Suns - #NBAPlayoffs First Round Game 1 Sunday: 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/qwn2J9KnnU

