Χαράς Ευαγγέλια στην Ουάσινγκτον καθώς οι Γουίζαρντς είναι η ομάδα που κληρώθηκε να επιλέξει πρώτη στο φετινό draft του ΝΒΑ!

Με την αύρα του... Τζον Γουόλ, του τελευταίου παίκτη που είχαν επιλέξει οι Γουίζαρντς στο νούμερο «1» του draft το 2010, η ομάδα της πρωτεύουσας θα επιλέξει πρώτη στο ερχόμενο draft του NBA τον επόμενο μήνα και δη στις 23 Ιουνίου στο «Barclays Center» του Μπρούκλιν.

Μέσω της Draft Lottery, οι Γουίζαρντς θα είναι εκείνοι που θα βρεθούν στο νούμερο «1» του draft επιλέγοντας οποιονδήποτε παίκτη της αρεσκείας τους, με τους Έι Τζέι Ντιμπάντσα, Ντάρεν Πίτερσον και Κάμερουν Μπούζερ να είναι τα φαβορί για τις τρεις πρώτες θέσεις.

Στο νούμερο 2 θα επιλέξουν οι Γιούτα Τζαζ, στο νούμερο 3 οι Μέμφις Γκρίζλις, στο νούμερο 4 οι Σικάγο Μπουλς, στο νούμερο οι Κλίπερς (από τους Πέισερς).

