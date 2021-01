Ο Μπιλ για το αν νιώθει απόγνωση: «Είναι ο ουρανός γαλάζιος;» (pic)

Οι «Μάγοι» έχουν κάνει πολύ κακή αρχή την φετινή σεζόν. Τραυματισμοί, ο κορονοϊός και όλα όσα έχουν προκύψει κάνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Ο Μπιλ φαίνεται να είναι ο μοναδικός που παλεύει, κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις και στο τελευταίο ματς έβαλε 47 πόντους, απλά για να φύγει και πάλι ηττημένος.

Έχει χάσει 10 συνεχόμενα ματς στα οποία έχει πάνω από 40 πόντους και φαίνεται πως έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στα όρια του. Σε ερώτηση που του έγινε για το αν είναι απελπισμένος, απάντησε το εξής: «Είναι ο ουρανός μπλε;».

Ο ουρανός είναι μπλε και ο Μπιλ σίγουρα νιώθει άβολα με την κατάσταση στην ομάδα του.

Bradley Beal was asked whether he's frustrated.

His answer was short and sweet: pic.twitter.com/GYZI5JVotF

— SportsCenter (@SportsCenter) January 28, 2021