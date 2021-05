Για το MVP θα κοντραριστούν οι Νίκολα Γιόκιτς, Τζοέλ Εμπίντ και Στεφ Κάρι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε 2 σερί να μένει εκτός διεκδίκησης.

Για το βραβείο του rookie θα παλέψουν οι Μπολ (15.7 πόντοι, 5.9 ριμπάουντ, 6.1 ασίστ ), Έντουαρντς (19.3 πόντοι, 4.7 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ), Χαλιμπέρτον (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ).

Για το βραβείο του πιο βελτιωμένου θα παλέψουν οι Ραντλ (24.1 πόντοι, 10.2 ριμπάουντ, 6 ασίστ) , Γκραντ (22.3 πόντοι, 4.2 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ) και Πόρτερ (19 πόντοι, 7.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ).

Οι 3 φιναλίστ για αμυντικοί της σεζόν είναι οι Ρούντι Γκομπέρ, Ντρέιμοντ Γκριν και Μπεν Σίμονς, ενώ υποψήφιοι 6οι παίκτες είναι οι Τζο Ινγκλς, Τζόρνταν Κλάρκσον και Ντέρικ Ρόουζ.

Τέλος το βραβείο του προπονητή της σεζόν θα διεκδικήσουν Μόντι Ουίλιαμς των Σανς, Κούιν Σνάιντερ των Τζαζ και Τομ Θίμποντο των Νικς.