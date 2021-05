Δεν υπήρχε αμφιβολία πως θα το σπάσει το ρεκόρ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο γκαρντ των Ουίζαρντς έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΝΒΑ, καθώς έφτασε τα 182 triple double και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας στη λίγκα, αφήνοντας πίσω του τον τεράστιο Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Ο Russ τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 21 ασίστ και 13 ριμπάουντ σε ακόμα ένα show του τον τελευταίο καιρό,. Οι Ουίζαρντς δεν κατάφεραν παρόλα αυτά να πάρουν τη νίκη (125-124 από την Ατλάντα), όμως ο Ράσελ δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ την ιστορική βραδιά. Θα την διηγείται στα παιδιά του και θα καμαρώνει

Φυσικά ο Ουέστμπρουκ ζήτησε και πήρε τη μπάλα του ματς για να την έχει ως ενθύμιο και να βλέπει πάντα τι κατάφερε. Κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ κανείς στην ιστορία της λίγκας. Την πήρε... σπίτι του λοιπόν και όλος ο κόσμος του έδωσε συγχαρητήρια για τη σπουδαία στιγμή.

Μεγάλε Russ, τα διέλυσες όλα!

Ουέστμπρουκ: Το... εισιτήριο του για το Hall Of Fame είναι τα triple double! (pic & vid)

The NBA's new king of triple-doubles: Russell Westbrook @russwest44 pic.twitter.com/E7T4xiGV9O

— SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2021