Οι Μπακς μπορεί να έχουν την εντυπωσιακή πορεία που είχαν τα περασμένα χρόνια στην κανονική διάρκεια, αλλά όπως έχει πει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αυτά που γίνονται τώρα, ελάχιστα θα μετρήσουν στα playoffs. Τα «Ελάφια» πήραν μια δύσκολη νίκη από τους Ουίζαρντς με 135-134 και αφήνοντας στην άκρη λίγο τον Γιάννη και τον Μίντλετον, τα φώτα γυρνούν στο υποτιμημένο, Τζρου Χόλιντεϊ.

Κόντρα στους «Μάγους» έκανε καταπληκτικό παιχνίδι και σε 32 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 10/20 σουτ, με την παρουσία του να είναι καταλυτική. Στην χθεσινή του συνέντευξη ο Έλληνας σταρ έσπευσε να αποθεώσει για μια ακόμα φορά τον Μίντλετον και τον Χόλιντεϊ που στέκονται δίπλα του από άλλη βάση, αλλά για τον κόσμο, ακόμα... μας ξενίζει ως βασικός γκαρντ για τον Γιάννη, ο Χόλιντεϊ.

Το στόρι ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι ή για να είμαστε ακριβείς το περασμένο φθινόπωρο, όταν ο Αντετοκούνμπο ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Μπακς και όλοι συμφώνησαν ότι χρειάζεται σταρ δίπλα του, για να φτάσουν τα «Ελάφια» μέχρι τους Τελικούς. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της ομάδας του Μιλγουόκι να πάρει τον Μπογκντάνοβιτς, που λάμπει με τους Χοκς, η επιλογή που έκαναν για τον βασικό γκαρντ της ομάδας ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο παίκτης άφησε τους Πέλικανς και μετακόμισε στο Μιλγουόκι, με βασικό στόχο να μάθει όσο το δυνατόν συντομότερα να συνεργάζεται με τον Γιάννη και τον Μίντλετον. Δεν είναι εύκολο, οι Μπακς άλλαξαν πολλά και οι δύο σταρ που έμειναν έπρεπε να αλλάξουν συνήθειες, κάτι που έχει παραδεχτεί και πολλές φορές ο Αντετοκούνμπο.

Άρχισαν να φτιάχνουν τις συνήθειες τους, αλλά η ατυχία του χτύπησε την πόρτα και ο κορονοϊός άφησε εκτός τον Χόλιντεϊ για 13 παιχνίδια, γεγονός που τους δυσκόλεψε απεριόριστα. Με την επιστροφή του, άρχισαν και πάλι οι 3 τους να συνεργάζονται και τους Μπακς να προσπαθούν να ετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τα playoffs.

Jrue Holiday since the start of April:

20 PPG

7 APG

51 FG%

42 3P%

The Bucks have outscored opponents by 112 points when Jrue is on the floor in that span — the highest +/- on the team. pic.twitter.com/YDPiTuI6aC

— StatMuse (@statmuse) May 6, 2021