Αντετοκούνμπο: «Κανείς δεν πρόκειται να θυμάται αυτές τις νίκες στα playoffs!» (vid)

Οι Μπακς πήραν δεύτερη τεράστια νίκη από τους Νετς, με 124-118 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο απόλυτος κυρίαρχος. Ο Έλληνας σταρ μίλησε για την σημασία αυτών των νικών, ξεχώρισε τον Μίντλετον, ενώ του ζητήθηκε η γνώμη του και για τους παίκτες που μένουν λίγο πίσω ότι η τριάδα των Μπακς βγαίνει μπροστά και εκείνος απάντησε.

«Ήταν σπουδαία. Παίξαμε πολύ καλά και θέλαμε την πρόκληση. Χρειάζεται ομαδική προσπάθεια για να μαρκάρεις έναν παίκτη, όπως ο Ντουράντ. Προσωπικά ένιωσα καλά, είναι κομμάτι του εαυτού μου, είναι κομμάτι της ανάπτυξης μου. Θα υπάρξουν στιγμές που θα πρέπει να μαρκάρω τον καλύτερο παίκτη του αντιπάλου και ήταν πρόκληση για εμένα.

Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός. Με τον KD πρέπει να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερα. Ξέρεις ότι θα πάρει πολλές μπάλες, πρέπει να του αρνηθείς ίσως να πάρει τόσο πολύ την μπάλα, να μην σουτάρει εύκολα τρίποντα, να μην έχει καθαρά σουτ, αλλά μάλλον το έχετε ακούσει αυτό πολλές φορές, αλλά ακόμα είχε 32 πόντους. Αυτός είναι ο KD. Το σέβομαι, αλλά όταν ξεκινάς πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός.

Ο Μίντλετον ωριμάζει ως παίκτης και ως ηγέτης. Θέλει μεγάλα σουτ, ενώ και στην άμυνα μαρκάρει σπουδαίους παίκτες. Πολλοί τον υποτιμούν, αλλά εγώ είμαι δίπλα του 8 χρόνια, αυτός ο τύπος είναι σπουδαίος παίκτης. Λατρεύω να παίζω μαζί του, είναι ο παίκτης που θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε παιχνίδια, παίζει για τους σωστούς λόγους.

Κάναμε σπουδαίες νίκες στην κανονική διάρκεια, βοηθούν στο να χτίζουμε χαρακτήρα, συνήθειες, αλλά αυτό είναι όλο. Δεν σημαίνουν τίποτα. Κανείς δεν θα θυμάται αυτές τις νίκες στα Playoffs. Για εμένα δεν λένε τίποτα. Με νοιάζει η ομάδα να βγαίνει έτοιμη, να παίζει σκληρά, όλοι ήταν 'κλειδωμένοι' επιθετικά, στο να φροντίσουμε την μπάλα, να το κάνουμε δύσκολο για εκείνους, είμαι χαρούμενος γι' αυτό, αλλά νίκη ή ήττα δεν μετράει. Μόνο τις καλές συνήθειες κρατάω.

Όσο δύσκολη είναι η δουλειά των παικτών που πρέπει να είναι έτοιμοι να μην πάρουν σουτ, ή να πάρουν κρίσιμα, άλλο τόσο δύσκολη είναι και η δικιά μου, του Τζρου και του Μίντλετον. Όλοι μαζί σαν ομάδα θέλουμε να κάνουμε την δουλειά μας πιο εύκολη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν μετράει αν θα πάει καλά ή όχι, αλλά ξέρω ότι είναι έτοιμοι. Θα τους χρειαστούμε σε πολλούς τομείς. Χωρίς εκείνους δεν θα ήμασταν σπουδαίοι. Είναι κοπλιμέντο. Πρέπει να είστε έτοιμοι, γιατί σας χρειαζόμαστε».

"All I care about is that the team was able to come out playing hard and everybody was locked in." pic.twitter.com/M2AQiGLgQH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 5, 2021