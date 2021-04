Μπογκντάνοβιτς: Οι Μπακς έχασαν κοιτώντας το λάθος τους! (pics & vid)

Οι Μπακς αντιμετώπισαν τους υπερβολικά ανεβασμένους Χοκς, έχασαν από αυτούς με 111-104 και εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο Σέρβος άσος που το καλοκαίρι «φόρεσε» την φανέλα των «Ελαφιών», αλλά αυτό τελικά δεν έγινε ποτέ. Βρέθηκε στην Ατλάντα και τους Χοκς, χρειάστηκε χρόνο, για να προσαρμοστεί, αλλά πλέον κάνει την μια καλή εμφάνιση, μετά την άλλην και οδηγεί την ομάδα του στα playoffs.

Οι Χοκς κυνηγούν την θέση πλεονεκτήματος στα playoffs, είναι στο 34-27 και αν κάποιος τους το έλεγε αυτό, πριν την έναρξη της σεζόν, μάλλον θα γελούσαν. Ή ακόμα και με την έναρξη της σεζόν, αφού οι ατυχίες τους αποσυντόνισαν και τους έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση. Η αλλαγή προπονητή και οι γενικότερες αλλαγές, έχουν φέρει στο παρκέ μια άλλη ομάδα, που ενώ λείπει και ο Γιανγκ, αυτή λάμπει. Ο Μπογκντάνοβιτς είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πως τον έχασαν οι Μπακς, μέσα από τα χέρια τους.

Ήταν το περασμένο Νοέμβριο όταν «έσκασε« η είδηση ότι ο Μπογκντάνοβιτς ήταν ο νέος συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μαζί με τον Χόλιντεϊ ήταν οι δυο νέες δυνατές προσθήκες για τους Μπακς. Μέχρι εκεί όλα καλά. Όμως σίγουρα δεν ήταν όλα καλά. Ουσιαστικά οι δύο ομάδες παραβίασαν τους όρους, μιας και ο Μπογκντάνοβιτς ουσιαστικά δεν ήταν free agent και απαγορεύονταν οποιαδήποτε συζήτηση για εκείνον.

Οι δύο ομάδες είχαν έρθει σε συμφωνία νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό όριο του ΝΒΑ και κάπως έτσι όλα έμειναν στον αέρα. Έγιναν καταγγελίες και όλα έμειναν στην μέση. Η συμφωνία ακυρώθηκε, οι Μπακς τιμωρήθηκαν και ο παίκτης σχολίασε μετά από καιρό ότι δεν ήξερε τίποτα και το έμαθε από τα σόσιαλ μίντια.

«Όλοι μου έδιναν συγχαρητήρια στο twitter και δεν ήξερα ειλικρινά τι συμβαίνει. Και μετά διάβαζα για έρευνα του ΝΒΑ στο twitter πάλι και συνέχισα να μην καταλαβαίνω τίποτα. Ο ατζέντης μου φυσικά με ενημέρωνε, Ήταν ξημερώματα στο Βελιγράδι και κοιμόμουν όλη νύχτα. Ξύπνησα κι ετοιμάστηκα για την προπόνησή μου και ξαφνικά διάβασα τα πάντα στο twitter. Αυτή είναι η εμπειρία μου από τη φετινή free agency και με φόβισε μπορώ να πω».

Η αλήθεια σε όλα αυτά ήταν κάπου στην μέση. Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει, ο Μπογκντάνοβιτς είχε μιλήσει και με τον Γιάννη, αλλά έκαναν την γκάφα και μετά δεν μαζεύονταν.

Τελικά ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και έγινε μέλος των Χοκς. Στην αρχή ήταν όλα δύσκολα. Τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μείνει εκτός, ενώ όταν επέστρεψε, η ομάδα έψαχνε την νέα της διαδρομή, με νέο προπονητή στο τιμόνι της. Πλέον, ο Μπογκντάνοβιτς δείχνει να βρίσκεται στο καλύτερο του σημείο, σε μια ομάδα στην οποία πρωταγωνιστεί. Βρήκε ελευθερία να σκοράρει, οργανώνει κιόλας και ο καινούργιος του ρόλος μοιάζει να ταιριάζει μοναδικά. .

Τον Απρίλιο, έχει κατά μέσο όρο 22,3 πόντους, με 4,5 τρίποντα ανά αγώνα και 50%, με την ομάδα του σε αυτή την περίοδο να έχει 11-3 ρεκόρ. Είναι στο καλύτερο του σημείο, δείχνει να ταιριάζει με την ομάδα του και είναι αδύνατον οι Μπακς να μην τον κοιτούν, με κάποια στεναχώρια για τα τεράστια λάθη που έκαναν και τελικά τον έχασαν.

