Ο Βιτίνια αναδείχθηκε MVP του τελικού του Champions League και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είδε από κοντά τον τελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ, του έδωσε το βραβείο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή τη φορά πολύ πιο δύσκολα από πέρυσι. Δεν άφησε το στέμμα να φύγει από το Παρίσι, αφού αρχικά έφερε το ματς κόντρα στην Άρσεναλ στα ίσα (1-1) και στη ρώσικη ρουλέτα (4-3) πήρε την κούπα του Champions League ξανά. Η Παρί έγινε αυτή… αθάνατη, αφού μετά τη Ρεάλ είναι η μοναδική ομάδα (μετά το 1992) που κατακτά το Champions League back-to-back.

O Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός των κανονιέρηδων, αστόχησε στο 5ο πέναλτι και έτσι οι Παριζιάνοι πανηγύρισαν. Εκπληκτικός σε άλλο ένα ματς ήταν ο κορυφαίος χαφ του πλανήτη, Βιτίνια που αναδείχθηκε MVP. Μάλιστα παρέλαβε το βραβείο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είδε από κοντά τον τελικό του Champions League.

Ο Έλληνας σταρ ξέρει άλλωστε από MVP του ΝΒΑ, αλλά και από MVP των τελικών του ΝΒΑ με τη φανέλα των Μπακς.