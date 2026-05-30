Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τον τελικό του Champions League με τον σούπερ σταρ του NFL Ράσελ Γουίλσον.

Στην «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Την κορυφαία αναμέτρηση της σεζόν στο ποδόσφαιρο παρακολούθησαν πολλοί σπουδαίοι αθλητές αρκετών αθλημάτων.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς και αρκετοί ακόμη πρώην και νυν αθλητές. Ο «Greek Freak» ταξίδεψε στην Ουγγαρία για να παρακολουθήσει τον τελικό με την οικογένεια του και βρέθηκε σε μια από τις σουίτες του σταδίου.

Μάλιστα, δίπλα του βρίσκονταν και ο σταρ του NFL, Ράσελ Γουίλσον, ο οποίος αγωνίζεται στους New York Giants. Αμφότεροι παρακολούθησαν τη μεγάλη αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον.