Αντετοκούνμπο: Με ποιον είδε τον τελικό του Champions League
Στην «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Την κορυφαία αναμέτρηση της σεζόν στο ποδόσφαιρο παρακολούθησαν πολλοί σπουδαίοι αθλητές αρκετών αθλημάτων.
Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς και αρκετοί ακόμη πρώην και νυν αθλητές. Ο «Greek Freak» ταξίδεψε στην Ουγγαρία για να παρακολουθήσει τον τελικό με την οικογένεια του και βρέθηκε σε μια από τις σουίτες του σταδίου.
Μάλιστα, δίπλα του βρίσκονταν και ο σταρ του NFL, Ράσελ Γουίλσον, ο οποίος αγωνίζεται στους New York Giants. Αμφότεροι παρακολούθησαν τη μεγάλη αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον.
Giannis Antetokounmpo y Russell Wilson están en la Puskás Aréna para disfrutar la gran final.
La estrella de la NBA viendo a sus Gunners ❤ pic.twitter.com/8MzVEj2KN3
