Αδιανόητο ποσοστό ασίστ - λαθών για το... ρομπότ, Κρις Πολ! (pic)

Είναι πασίγνωστο πόσο εγκεφαλικός και καλός παίκτης είναι ο Κρις Πολ. Ο έμπειρος γκαρντ των Σανς πήγε για ακόμα μια φορά σε μια ομάδα και κατάφερε να την κάνει καλύτερη. Ο Πολ έχει τον ρόλο του και αυτός είναι να μοιράζει την μπάλα με ακρίβεια. Και τον εκτελεί σχεδόν τέλεια.

Εκτός από το ότι ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον και έγινε 5ος πασέρ της ιστορίας του ΝΒΑ, έχει και ένα εκπληκτικό ποσοστό. Στα τελευταία 7 παιχνίδια, έχει 13,7 πόντους, 9,6 ασίστ και 0,4 λάθη, με 46/44/88%.

Μετρά 67 ασίστ και ΜΟΛΙΣ 3 λάθη σε αυτή την περίοδο με το νούμερο να είναι σχεδόν απίστευτο. Έχει κοντά 10 ασίστ ανά παιχνίδι και το κάνει σχεδόν τέλεια. Ο Κρις Πολ είναι ένας τεράστιος παίκτης, ξέρει το παιχνίδι όπως λίγοι και αυτό φαίνεται σε όποιο περιβάλλον και αν τον βάλεις.

Για την ιστορία οι Σανς έδειξαν πως φέτος είναι μια εξαιρετική ομάδα και πήραν μεγάλη νίκη από τους Σίξερς με 116-113.

