O ιδιοκτήτης των Σανς θα προσπαθήσει να επαναφέρει το ενδιαφέρον στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game, δίνοντας 2 εκατ. ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός καρφωμάτων του All Star Game πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν λαμβάνουν μέρος ούτε τα δεύτερα και τρία βιολιά των ομάδων. Για τους σταρ ούτε λόγος. Φέτος κέρδισε ο Τζόνσον των Χιτ, ένας παίκτης με ελάχιστη συμμετοχή στη λίγκα. Πάνε οι εποχές που στον διαγωνισμό καρφωμάτων έδιναν μάχη ο Τζόρνταν με τον Γουίλκινς. Δεν υπάρχει πια Βινς Κάρτερ για να δώσει show όπως το 2000, ενώ η τελευταία παράσταση ήρθε με τους Γκόρντον και ΛαΒίν.

Ο ιδιοκτήτης των Σανς φαίνεται πως θέλει να επαναφέρει το ενδιαφέρον. Ο Ματ Ίσμπια μίλησε στο PatMcAfeeShow και τόνισε πως είναι έτοιμος να βάλει 2 εκατ. δολάρια στο τραπέζι με σκοπό να λάβουν μέρος οι καλύτεροι στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2027.

Είπε πως θα δώσει 1 εκατ. δολάρια στον νικητή και άλλο 1 στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που θα επιλέξει ο νικητής. Το Φοίνιξ θα φιλεξενήσει το All Star Game του 2027.