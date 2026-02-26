Ιδιοκτήτης Σανς: Βάζει 2 εκατ. δολάρια στο... τραπέζι για διαγωνισμό καρφωμάτων 2027 με την αφρόκρεμα
Τα τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός καρφωμάτων του All Star Game πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν λαμβάνουν μέρος ούτε τα δεύτερα και τρία βιολιά των ομάδων. Για τους σταρ ούτε λόγος. Φέτος κέρδισε ο Τζόνσον των Χιτ, ένας παίκτης με ελάχιστη συμμετοχή στη λίγκα. Πάνε οι εποχές που στον διαγωνισμό καρφωμάτων έδιναν μάχη ο Τζόρνταν με τον Γουίλκινς. Δεν υπάρχει πια Βινς Κάρτερ για να δώσει show όπως το 2000, ενώ η τελευταία παράσταση ήρθε με τους Γκόρντον και ΛαΒίν.
Ο ιδιοκτήτης των Σανς φαίνεται πως θέλει να επαναφέρει το ενδιαφέρον. Ο Ματ Ίσμπια μίλησε στο PatMcAfeeShow και τόνισε πως είναι έτοιμος να βάλει 2 εκατ. δολάρια στο τραπέζι με σκοπό να λάβουν μέρος οι καλύτεροι στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2027.
Είπε πως θα δώσει 1 εκατ. δολάρια στον νικητή και άλλο 1 στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που θα επιλέξει ο νικητής. Το Φοίνιξ θα φιλεξενήσει το All Star Game του 2027.
REPORT: Phoenix Suns owner Mat Ishbia says he’s ready to put up $2 Million for the 2027 NBA Slam Dunk Contest “to get the best guys in it.”
Ishbia will give $1 Million to the winner & $1 Million to a charity of the winner’s choice.
Phoenix will host 2027 NBA All-Star weekend.… pic.twitter.com/HzUcxT3QDW— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 26, 2026
