Δεν ήταν καλή βραδιά στο ΝΒΑ, αφού εκτός του Αβντίγια που έφυγε με καροτσάκι, τραυματίστηκε και ο Τρέι Γιανγκ στην 3η περίοδο κόντρα στους Νικς.

Ο ηγέτης της Ατλάντα χτύπησε άσχημα στον αριστερό αστράγαλο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς.

Πλέον οι Χοκς περιμένουν με αγωνία τις εξετάσεις.

Trae Young goes down with an apparent lower leg injury...Prayers up.

pic.twitter.com/t1RcsVrtSO

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 22, 2021