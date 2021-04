Σοκ στους Ουίζαρντς με Αβντίγια, έφυγε με καροτσάκι από το γήπεδο! (vids)

Άτυχος στάθηκε ο Ντένι Αβντίγια στο ματς των Ουίζαρντς με τους Ουόριορς.

Ο Ισραηλινός τραυματίστηκε στο δεξί πόδι, πατώντας άτσαλα στο παρκέ. Οι αντιδράσεις όλων όσων ήταν γύρω του έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι απλό.

Το ιατρικό επιτελείο των Ουίζαρντς βρέθηκε κοντά του από την πρώτη στιγμή και ο Ντένι έφυγε με καροτσάκι από το γήπεδο. Μένει να δούμε για πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης.

Deni Avdija has been taken out of the game after injuring his right leg pic.twitter.com/dhWTIBjql7

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 22, 2021