Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 41 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετός για τους Λέικερς, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα στην εκπνοή από τους Σανς με 113-110.

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ, με τους Λέικερς να χάνουν προβάδισμα 12 πόντων και να μένουν πίσω ακόμη και με διψήφιες τιμές, όμως στο τέλος να επιστρέφουν και να φέρνουν το παιχνίδι στην ισοπαλία.

Παρόλα αυτά, το μεγάλο σουτ του Ρόις Ο’Νιλ στα 9 δέκατα πριν το τέλος έκρινε τα πάντα, καθώς οι Λέικερς κατάφεραν να βγάλουν καλό σους στον Ριβς, αλλά εκείνος αστόχησε στην εκπνοή.

Με αυτή τους τη νίκη οι Σανς ανέβηκαν στο 34-26, με τους Λέικερς να υποχωρούν στο 34-24.

Ο Ρόις Ο’Νιλ ήταν ο ήρωας των Σανς (13π.), με τον Γκρέισον Άλεν να είναι ο πρώτος σκόρερ των Ήλιων με 28 πόντους. Παράλληλα, 21 πρόσθεσε ο Κόλιν Γκιλέσπι.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 41 πόντους για τους Λέικερς με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 15 πρόσθεσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, 14 ο Όστιν Ριβς και 13 ο Μάρκους Σμαρτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-27, 49-49, 80-80, 113-110.



