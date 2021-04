Σπουδαία στιγμή για τον Κρις Πολ στο ματς κόντρα στους Μπακς. Ο CP3 έφτασε τις 10.145 ασίστ στην καριέρα του και έτσι ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον.

Ο γκαρντ των Σανς βρίσκεται πλέον στην 5η θέση της λίστας του ΝΒΑ, ενώ ο θρύλος των Λέικερς είχε μείνει στις 10.142. Απέναντι στα ελάφια μοίρασε 13 τελικές πάσες (ειχε και 22 πόντους) σε άλλο ένα ρεσιτάλ στον δημιουργικό τομέα. Ένας floor general πάνω στο παρκέ που όταν τελειώσει την καριέρα του έχει κλεισμένη μια θέση για το Hall Of Fame.

Μπακς - Σανς 127-128: Ο Γιάννης πάλεψε, αλλά o Μπούκερ... έκλεψε το ματς στην παράταση! (vid)

Μπακς - Σανς 127-128: Βγήκε off με κράμπα ο Γιάννης! (vid)

Σίξερς - Ουόριορς 96-107: Εξωγήινος Κάρι με 49 πόντους και 10 τρίποντα! (vid)

Σέλτικς - Μπουλς 96-102: Άλωσαν τη Βοστώνη με Βούτσεβιτς! (vid)

Η Φιλαδέλφεια υποκλίθηκε στον Κάρι φωνάζοντας «MVP, MVP, MVP»! (vid)

Chris Paul's assist at the 4:05 mark of the 4th quarter gave him 10,142 assists in his career, which moved him past Magic Johnson for 5th on the all-time assists list.

He finished with 13 tonight bringing his career mark to 10,145. pic.twitter.com/8KP0NWnagM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021