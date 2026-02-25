Σανς - Σέλτικς 81-97: Πέρασαν με στυλ από το Φοίνιξ
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκονται οι Σέλτικς. Οι Κέλτες επικράτησαν με 97-81 μέσα στο Φοίνιξ και εφτασαν τις 3 σερί νίκες. Έτσι ανέβηκαν στο 38-19 και είναι 2οι στην Ανατολή.
Ο Ντέρικ Γουάιτ ήταν κορυφαίος της Βοστώνης με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Έδωσε σημαντικές λύσεις σε άλλο ένα ματς στην ομάδα του Ματσούλα.
Στον ανίποδα πρώτος σκόρερ των ήλιων ήταν ο Γκιλέσπι που μέτρησε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα του από την ήττα.
