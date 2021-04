Οι Νικς αλλάζουν την σύγχρονη ιστορίας τους, με τον Ραντλ οδηγό! (pics & vid)

Αυτά που κάνουν φέτος οι Νικς είναι μάλλον πέρα από την φαντασία τους. Μπορεί να είχαν σκεφτεί ότι θα είχαν μια καλύτερη σεζόν, αλλά πλέον έχουν μπει σε ένα μονοπάτι, που δεν είχαν φανταστεί. Αθόρυβα και χωρίς πολλά λόγια η ομάδα της Νέας Υόρκης, περπατάει σε έναν νέο δρόμο, ο οποίος θυμίζει έντονα το ένδοξο παρελθόν.

Έχει κερδίσει πλέον 6 συνεχόμενα παιχνίδια, που είναι το μεγαλύτερο σερί τους από το 2014. Παράλληλα έχουν 31 νίκες, κάτι που δεν είχε συμβεί μετά το 2017, ενώ έχουν σκαρφαλώσει στην 6η θέση της Ανατολής και απέχουν 1 παιχνίδι από την 4η θέση και τους Χοκς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης τα τελευταία χρόνια είχε συνηθίσει να μην κοιτάει προς τα πάνω, αλλά προς τα κάτω. Οι Νικς έψαχναν τρόπο να επιστρέψουν στις παλιές δόξες, αλλά δεν τα κατάφερναν. Με πολλά λόγια, με μεγάλες δηλώσεις, με περίεργες επιθυμίες ως προς τους παίκτες, τίποτα δεν έμοιαζε να κολλάει όπως φέτος.

Για να γίνει αυτό, ένα όνομα ξεχωρίζει στο πολύ δυνατό σύνολο του Θίμποντο. Πολλοί φυσικά έχουν βάλει το λιθαράκι τους, αλλά ο Τζούλιους Ραντλ έχει ξεπεράσει όσα ξέραμε. Στην νίκη επί των Πέλικανς με 122-112, ο Ραντλ είχε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Είναι ο πρώτος παίκτης των Νικς με 4 συνεχόμενα παιχνίδια με 30 πόντους, από τον Καρμέλο Άντονι, που το είχε καταφέρει το 2014. Παράλληλα είναι ο πρώτος με 30 πόντους, 10 ασίστ και 5 κλεψίματα, από τον Νέιτ Ρόμπινσον και το 2009. Καταλαβαίνει κάποιος τι έχει κάνει ο παίκτης, για να ανέβει η ομάδα του και να ξεφύγει από τον πάτο, που είχε συνηθίσει να είναι.

Με όσα κάνει δεν γίνεται να μην μπει και μάλιστα μπροστά στην κούρσα για τον πιο βελτιωμένο παίκτη της σεζόν. Είναι +4,2 πόντους σε πόντους, +0,8 σε ριμπάουντ, +3 ασίστ, +20% στο τρίποντο, με την ομάδα του να έχει ρεκόρ 31-27.

Ο Ραντλ βρήκε την βοήθεια που χρειαζόταν, ο Μπάρετ είναι εκεί, υπάρχει εμπειρία στον πάγκο, υπάρχει ο Ρόουζ στο παρκέ και όλοι φαίνεται πως κάνουν ό,τι χρειάζεται για το καλό της ομάδας τους.

Οι Νικς έχουν περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, έχασαν εντελώς την λάμψη τους και η φετινή σεζόν φαίνεται πως έχει την τέλεια συνταγή, για να επιστρέψουν στις κορυφαίες ομάδες του ΝΒΑ.

