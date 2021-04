Ραντλ: Έγραψε ιστορία και ισοφάρισε επίδοση 36 ετών για τους Νικς! (pic & vid)

Πράματα και θάματα είδαμε από τον Τζούλιους Ραντλ κόντρα στους Μάβερικς.

Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης τελείωσε την αναμέτρηση με 44 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε άλλο ένα show του τη φετινή σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα ματς μετά τον Μπέρναρντ Κινγκ στις 22 Μάρτη του 1985 κόντρα στους Πέισερς.

Ο Ραντλ κάνει τη σεζόν της ζωής του και πάει να βάλει την ομάδα από το Μεγάλο Μήλο στα playoffs.

