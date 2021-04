Οι Νετς αντιμετωπίζουν τους Χιτ στο Μαϊάμι και ο Κέβιν Ντουράντ αποχώρησε έπειτα από 4’ και αφού πρόλαβε να σημειώσει 8 πόντους με 1/1 δίποντο και 2/2 τρίποντα σε αυτό το διάστημα.

Ο KD έφυγε από το ματς με πρόβλημα στον αριστερό μηρό και δεν επέστρεψε ξανά στο ματς. Φέτος μετράει 28.1 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ μ.ό. σε 23 συμμετοχές.

