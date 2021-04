Σεζόν «όνειρο» οι Νικς: Οι 5 νίκες τους είναι το μεγαλύτερο σερί 7 ετών!

Οι Νικς έφτασαν στο σημείο που επιθυμούσαν εδώ και πολλά χρόνια. Η ομάδα της Νέας Υόρκης δοκίμασε όλους τους τρόπους, αλλά κανένας δεν λειτούργησε. Αποφάσισε να δείξει υπομονή, να πάρει δυναμικές αποφάσεις και φέτος φαίνονται τα αποτελέσματα. Η νίκη επί των Μάβερικς, με 117-109, έκανε αίσθηση. Αυτή ήταν η 5η συνεχόμενη νίκη, το μεγαλύτερο σερί που έχει κάνει η ομάδα, τα τελευταία 7 χρόνια.

Οι Νικς είναι 6οι στην Ανατολή, με ρεκόρ 30-27 και αν μείνουν εκεί γλιτώνουν και τα play in. Για να κάνουν αυτό το σερί 5 συνεχόμενων νικών, πέρασαν 545 παιχνίδια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, μετά α 653 που είχαν μείνει μεταξύ 1958 και 1966.

Ο Ραντλ είναι ο απόλυτος ηγέτης. Κάνει εξαιρετική σεζόν, έχει μέσο όρο 30,2 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ σε αυτό το σερί και δείχνει τον δρόμο. Άπαντες ξέρουν τον ρόλο τους, τον αποδέχονται και η μηχανή του Θιμποντό δουλεύει εξαιρετικά. Αν οι Νικς μπουν τελικά στα playoffs θα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία των μελών τους.

