Νιου Γιορκ Νικς: «Κάηκε» η Νέα Υόρκη για την πρόκριση στους τελικούς του NBA

Σκηνές απείρου κάλλους στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με τους φίλους των Νικς να... ονειρεύονται ήδη το πρωτάθλημα του NBA!

Η πρόκριση των Νικς στους τελικούς του NBA έβγαλε στους δρόμους τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, οι οποίοι και πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία ης ομάδας τους.

Η «σκούπα» επί των Καβαλίερς και το σερί των 11 νικών στα Playoffs, έχει κάνει τους φίλους της ομάδας να «ταξιδέψουν» πιο μακριά και να ονειρεύονται ακόμα και την κατάκτηση του τίτλου.

Κάτι που αποτυπώθηκε εμφατικά από τις εκδηλώσεις των φιλάθλων των Νικς οι οποίοι «έκαψαν» τη Νέα Υόρκη από τους πανηγυρισμούς τους.

Δείτε μερικά από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με τους πανηγυρισμούς των Νεούορκέζων

 

     

