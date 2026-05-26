Νιου Γιορκ Νικς: «Κάηκε» η Νέα Υόρκη για την πρόκριση στους τελικούς του NBA
Η πρόκριση των Νικς στους τελικούς του NBA έβγαλε στους δρόμους τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, οι οποίοι και πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία ης ομάδας τους.
Η «σκούπα» επί των Καβαλίερς και το σερί των 11 νικών στα Playoffs, έχει κάνει τους φίλους της ομάδας να «ταξιδέψουν» πιο μακριά και να ονειρεύονται ακόμα και την κατάκτηση του τίτλου.
Κάτι που αποτυπώθηκε εμφατικά από τις εκδηλώσεις των φιλάθλων των Νικς οι οποίοι «έκαψαν» τη Νέα Υόρκη από τους πανηγυρισμούς τους.
Δείτε μερικά από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με τους πανηγυρισμούς των Νεούορκέζων
7TH AVENUE IS CRAZY RIGHT NOW 🔥🔥🔥🔥 LET’S GO KNICKS!!! pic.twitter.com/4ISsaq5tMU— ESPN New York (@ESPNNewYork) May 26, 2026
NEW YORK KNICKS FANS TAKING OVER 7TH AVENUE LIKE IT’S 1999. 🧡💙 pic.twitter.com/6OMabdmIML— ESPN New York (@ESPNNewYork) May 26, 2026
Knicks fans are actually LOSING THEIR MINDS
Bro is crowd surfing on a metal fence 😭😭😭 pic.twitter.com/PiEcPGoGVA— Hater Report (@HaterReport) May 26, 2026
Knicks fans already going crazy 🤣 pic.twitter.com/OqpKvNvnVS— Overtime (@overtime) May 26, 2026
Although I’m a spurs, & Nets fan; seeing my city win AND THAT article body shaming Jalen Brunson was enough
Cheers to the Knicks go New York go New York go. New York is the main character ALWAYS pic.twitter.com/CTc8LCu5BN— Lia Monè (@AMB0915) May 26, 2026
