Ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Νικς έκανε μια από τις χειρότερες σειρές της καριέρας του με απογοητευτικά νούμερα.

Oι Νικς έκαναν ότι ήθελαν στη σειρά με τους Καβαλίερς! Οι Νεοϋορκέζοι ένιωσαν σαν το... σπίτι τους στο Κλίβελαντ και διέλυσαν τους γηπεδούχους με 37 πόντους διαφορά για το 4-0 και τη πρόκριση στους τελικούς του NBA μετά από 27 χρόνια.

Επικράτησαν στο 130-93 και πλέον περιμένουν Θάντερ ή Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ένας από τους λόγους που οι ιππότες σκουπίστηκαν ήταν και η κάκιστη απόδοση του Χάρντεν συνολικά στη σειρά. Ο Μούσιας δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του και κατέγραψε χαμηλά νούμερα.

Τελείωσε τη σειρά με 16 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4.3 λάθη ανά ματς. Σούταρε με το κάκιστο 38.9% εντός παιδιάς και με το ακόμα χειρότερο 17.9% τρίποντα. Ακόμα ο Χάρντεν ψάχνει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας.

Yπήρχαν πολλές ελπίδες στο Κλίβελαντ με το δίδυμο Μίτσελ-Χάρντεν, αλλά κόντρα στους Νικς δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος της περίστασης.