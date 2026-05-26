Ο Τζέιλεν Μπράνσον πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ο φυσικός ηγέτης των Νιου Γιορκ Νικς ηγήθηκε στους τελικούς της Ανατολής και έστειλε την ομάδα του για πρώτη φορά στους τελικούς του NBA ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά και πήρε από το χέρι τους Νικς στην μεγάλη ευκαιρία για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος για 3η φορά στην ιστορία τους και για πρώτη μετά το... πολύ μακρινό 1973.

Συγκεκριμένα στα τέσσερα ματς όπου έκαναν το 4-0 «σκουπίζοντας» τους Καβαλίερς, ο Μπράνσον μέτρησε κατά μέσο όρο 25.5 πόντους, 7.8 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ ανά 39 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 49% εντός παιδιάςκαι 79% στις βολές.

Οι Νιου Γιορκ Νικς περιμένουν, πλέον, τον νικητή του ζευγαριού Θάντερ-Σπερς με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά σε 2-2.